Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93962
ALTIN
206.110
DOLAR
5.2458
STERLİN
6.7210
EURO
5.9475

Tiyatrocular ‘perde’ dedi

YOZGAT Sanat Tiyatrosu yeni sezona geçen sezon sahnelenen ‘ortaya karışık’ oyunu ile ‘merhaba’ dedi.

Tiyatrocular ‘perde’ dedi

YOZGAT Sanat Tiyatrosu yeni sezona geçen sezon sahnelenen ‘ortaya karışık’ oyunu ile ‘merhaba’ dedi.

27 Kasım 2018 Salı 07:00
12 Okunma
Tiyatrocular ‘perde’ dedi

Burak Öngel’in yazıp yönettiği, aynı zamanda da başrolünde oynadığı ‘Ortaya Karışık’ adlı tiyatro oyunu, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda sahnelendi. Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın da izlediği tiyatro oyunu, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Öngel, geçen sene oynadıkları Ortaya Karışık oyununu sahnelediklerini hatırlattı. Öngel, geçen sene 26 kez oynadıkları oyunu bu yıl 27'nci kez sahnelemelerine karşılık beğeniyle, ilgiyle izlenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti. Öngel, yeni sezonda oynayacakları oyunla ilgili provalırın da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
HAYALET iMAM ÇIKTI!
HAYALET iMAM ÇIKTI!
Yönetmen Sınav’ın Yozgat’tan beklentisi
Yönetmen Sınav’ın Yozgat’tan beklentisi
Güvercin Hırsızları Festivalde
Güvercin Hırsızları Festivalde
Başkan Arslan sahne aldı
Başkan Arslan sahne aldı
ALKIŞLAR MiNiKLERE GELDi
ALKIŞLAR MiNiKLERE GELDi
Eşlik etti, sazı kaptı
Eşlik etti, sazı kaptı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim