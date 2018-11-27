Tiyatrocular ‘perde’ dedi

Burak Öngel’in yazıp yönettiği, aynı zamanda da başrolünde oynadığı ‘Ortaya Karışık’ adlı tiyatro oyunu, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda sahnelendi. Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın da izlediği tiyatro oyunu, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Öngel, geçen sene oynadıkları Ortaya Karışık oyununu sahnelediklerini hatırlattı. Öngel, geçen sene 26 kez oynadıkları oyunu bu yıl 27'nci kez sahnelemelerine karşılık beğeniyle, ilgiyle izlenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti. Öngel, yeni sezonda oynayacakları oyunla ilgili provalırın da devam ettiğini sözlerine ekledi.