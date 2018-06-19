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Tiyatro zamanı...

YOZGATLI vatandaşlara 19 senedir perde açan Tiyatro Sürmeli yeni oyunuyla Yozgatlıların karşısına çıkıyor.

Tiyatro zamanı...

YOZGATLI vatandaşlara 19 senedir perde açan Tiyatro Sürmeli yeni oyunuyla Yozgatlıların karşısına çıkıyor.

19 Haziran 2018 Salı 07:00
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Tiyatro zamanı...

Tiyatro Sürmeli Çarşamba akşamı ‘Benim Adım Elif’ adlı yeni oyunuyla Yozgatlı sanatseverlerin karşısına çıkacak. Soner Tümgan’ın yazıp yönettiği ‘Benim Adım Elif’ isimli tiyatro oyunu Çarşamba akşamı Bilal Şahin Kültür Merkezinde, saat 20.00’de sahne alacak. Tiyatro Sürmeli’yi 19 yıldır ayakta tutan Soner Tümgan, Çarşamba akşamı sahnelenecek oyuna, tüm Yozgatlı vatandaşları davet etti.

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