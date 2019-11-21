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Tiyatro oyunu ilgi gördü

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, birinci dönem Ara Tatil etkinlikleri kapsamında düzenlenen tiyatro gösterimi ilgi gördü.

Tiyatro oyunu ilgi gördü

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, birinci dönem Ara Tatil etkinlikleri kapsamında düzenlenen tiyatro gösterimi ilgi gördü.

21 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Tiyatro oyunu ilgi gördü

2019-2020 eğitim öğretim yılı Birinci Dönem Ara Tatil etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliğe öğretmen, öğrenci ve veliler ilgi gösterdi. Yozgat Sanat Tiyatrosu tarafından Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Salonu’nda sahnelenen komedi oyunu iki gün üst üste sahnelendi. Burak Öngel’in yazıp, yönettiği aynı zamanda da rol aldığı ‘Haram Para’ aldı tek perdeli komedi oyunu, izleyenler tarafından alkışlandı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Bizlere değerli vaktini ayıran tüm tiyatro ekibine teşekkür ederim’’ dedi, rol alan oyuncuları tebrik etti.

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Tiyatro Oyunu Ilgi Gördü
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