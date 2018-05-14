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Tiyatro beğenildi

SARIKAYA ilçesinde, SODES Projesi Kapsamında Aydıncık Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Milli İrade Milli Ruh Bilinci Tiyatro Ekibi tarafından sahnelenen oyun beğenildi.

Tiyatro beğenildi

SARIKAYA ilçesinde, SODES Projesi Kapsamında Aydıncık Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Milli İrade Milli Ruh Bilinci Tiyatro Ekibi tarafından sahnelenen oyun beğenildi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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Tiyatro beğenildi

Sarızeybek Şehit Yılmaz Gündüz Sinema ve Tiyatro Salonunda Lise öğrencilerine yönelik sahnelenen oyun alkışlandı. 15 Temmuz darbe gecesi yaşanan olayları anlatan tiyatro gösterisine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Esen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Haluk Timur ve Lise öğrencileri katıldı. Böyle bir proje hazırlayıp hayata geçirdikleri için Aydıncık Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Esen, ‘’Tarih kitaplarında birçoğunuz okuyorsunuz. Hepimizi çok etkileyen tarihte belirli olaylar vardır ve birçoğumuz deriz ki şu padişah döneminde keşke yaşasaydım. İlerde sizler de anne baba olacaksınız ve çocuklarınız onlarda bu yakın tarihi sizlerin ağzından dinleyecek. Bazı şeyleri gerçekten unutmamak, unutturmamak lazım… Türk’üz Tarihimizi çok iyi bilmemiz, Müslüman’ız dinimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor’’ dedi. 

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