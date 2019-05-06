Teker, Türk Kültürünü anlattı

Teker, katılımcılara Türkülerin Dilinden ‘Türk Kültürü’ konusunu anlattı. Söyleşinin ardından başta Yozgat türküleri olmak üzere, Türk Halk Müziği repertuarında yer alan türküler seslendirildi. Beyder'de gerçekleşen etkinlikte Sedat Özdemir, Fatih Çakır, Abdullah Şirin ve Mustafa Teker Balkanlar'dan Kerkük'e gönül coğrafyamızın dört bir yanından türküler icra ettiler. Beyder Başkanı Aydoğan Bilir, günün anısına ekibe kitap hediyesinde bulundu.