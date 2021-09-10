TARiHi HANLAR iLGi BEKLiYOR

Selçuklu döneminde Anadolu'yu boydan boya bağlayan İpek Yolu üzerinde yer alan önemli tarihi han ve kervansaraylardan ikisi de Yozgat’ta bulunuyor. 2009 yılında hazırlanan 'İpek Yolu Projesi’ kapsamında, han ve kervansarayların önce ortaya çıkartılması, daha sonra da restore edilip, gelecek nesillere aktarılmasına yönelik hazırlanan proje, ödenek yokluğundan bir türlü hayata geçirilemiyor. İpek Yolu’nun Yozgat’ın Saraykent ilçesinden geçen kesiminde bulunan Çinçinli Sultan Han ve Kekikköprü Kervansaray yapılarının öncelikle kurtarma kazısı yapılarak, yapının toprak altında kalan bölümlerinin de gün yüzüne çıkartılması gerektiği belirtildi. Yozgat Valiliği tarafından hazırlanan, ödenek bulunamaması nedeniyle hayata geçirilemeyen projeyi gündeme taşıyan CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Saraykent ilçe merkezinden geçen tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan iki ayrı Kervansarayın gün yüzüne çıkartılıp, turizme kazandırılması gerektiğini söyledi. Keven, Saraykent ilçesinde ormanlık alanın eteklerinde, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Çinçinli Sultan Han'ın kaplıcası bulunan tek Kervansaray olduğunu bildirdi, aynı yol güzergahında Kekikköprü Kervansarayının yer aldığına dikkat çekerek, kurtarma kazılarıyla gün yüzüne çıkartılması gerektiğine vurgu yaptı. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da, Saraykent ilçesindeki Çinçinli Sultan Han Kervansarayı kalıntılarının bulunduğu alandaki sıcak suyun değerlendirilmesi amacıyla bölgede termal turizm tesislerinin kurulduğunu hatırlattı. Bozdağ, ‘’Saraykent Sultan Hanı Termal Tesisi adı gibi Sultan Hanı olan bir termal tesistir. Buradaki hanın ve kervansarayın 1239 Miladi Yılında Valide Sultan Melike Mahperi Hatun adına inşa edildiğini görüyoruz. İstanbul-Tebriz arasındaki anayol güzergahındaki bir tesistir. 1239 yıl sonra Mahperi Hatun Melike Sultan’ın torunları olarak ihya ediyoruz. Bölge insanımızın ve bölge illerimizden gelen insanların buradan istifadesine vesile olacaktır. Termal tesisi ayağa kaldırdık. Şimdi de Sultan Hanı da ayağa kaldırmamız lazım. Sultan Hanı da ayağa kaldırmak tarihimize ve geleceğimize emanet etmek boynumuzun borcudur. Yeni hedefimiz bu hanı hanlara yakışır şekilde bu bölgeye kazandırmaktır. Orijinal mimarisine uygun şekilde yeniden kazandıracağız’’ ifadelerini kullandı.

Çiçinli Sultan Han Kervansarayı

Yozgat'ın Saraykent ilçesi Saray Mahallesi Kaplıcalar mevkiinde yer alıyor. Meşelik orman alanı eteğindeki Çinçinli Sultan Han Kervansarayı, 1239 tarihinde yapılmıştır. Han kapalı ve açık kısmından oluşur, kuzey ve doğuya yönelik, moloz taş üzeri kesme taş kaplama bir yapıdır. Üst örtüsü tamamen yıkılmış, iç bölüm mekanlarından hiçbir iz kalmamıştır. Belli belirsiz temel izleri fark edilmektedir. Tarihi kervansaraya ait olan sıcak su, yakınında yaptırılmakta olan termal turizm tesislerinde kullanılması planlanmaktadır.

Kesikköprü Kervansarayı

Yozgat’ın Saraykent ilçesi Kadışehri yolu üzerinde, Kesikköprü-Örencik köylerinin kesiştiği noktada, yolun sağında bulunuyor. Kitabesi bulunmadığından yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Karma tipteki hanların küçük boyutlu örneklerinden olan yapının avlusu yıkıktır, kapalı bölümü de büyük ölçüde tahrip olmuştur. Kapalı bölümü, eksene simetrik iki sıralı dörder kare kesitli payeye boyuna atılmış sivri kemerlerle üç bölüme ayrılmıştır. Örtü sistemini oluşturan sivri tonozlar yıkıktır. Her iki hanın da büyük olasılıkla Valide Sultan Melike Mahperi Hatun tarafından 13’üncü yüzyılın ortalarında yaptırıldığı tahmin ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında her iki yapının tescili yapılarak, koruma altına alındığı kaydedildi.