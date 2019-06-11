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TARiHi CAMi RESTORE EDiLECEK

ŞEFAATLİ ilçesinin Paşaköy köyünde, iki asırdan fazla bir süredir ayakta kalan, ahşap süslemeleriyle dikkat çeken caminin restore edilmesine yönelik proje Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlandı.

TARiHi CAMi RESTORE EDiLECEK

ŞEFAATLİ ilçesinin Paşaköy köyünde, iki asırdan fazla bir süredir ayakta kalan, ahşap süslemeleriyle dikkat çeken caminin restore edilmesine yönelik proje Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlandı.

11 Haziran 2019 Salı 00:00
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TARiHi CAMi RESTORE EDiLECEK

1773 tarihinde Çerkez Mehmet Bey tarafından inşa ettirilmesine karşın daha sonra onarımını yaptıran Tokmak Hasan Paşa'nın ismi verilen caminin tavanını ve duvarlarını süsleyen ahşap işlemeler, nakışların 200-250 yıldır solmadan günümüze kadar gelebildiğine dikkat çekildi. Gerek Türkiye'de ve gerekse yurt dışında bu kadar yıl geçmesine karşılık günümüze kadar gelebilen ahşap işleme ve nakışlara rastlanılmadığı kaydedildi. Tokmak Hasan Paşa Camisinin duvarlarının, sonradan yapılmış manzara resimleriyle süslü olduğuna vurgu yapılarak, 'Tavanlarında, tavan göbeklerinde, minberde ve mihrapta çok güzel, çok ender rastlanan türde nakışlara rastlıyoruz. Bu nakışlar 200-250 senelik nakışlar ki, günümüze kadar hiç solmadan, hiç değerini kaybetmeden gelmiştir. Anadolu'da bu kadar yoğun tavan süslemesi olan ender camilerden bir tanesidir’ denildi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, caminin restorasyonu için proje hazırladı. Duvarındaki nakışların fotoğrafları çekildi, yenileme çalışması ile bu nakışların da kurtarılarak, aslına uygun hale getirileceği kaydedildi. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan Paşaköy Hasanpaşa Mahallesindeki tek katlı, kırma çatılı, duvarları yığma taş örgülü tarihi camini, daha önce projesiz tamiratı yapılarak, içerisindeki özelliklerinin tahrip edilmesini önlemek amacıyla 2005 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla koruma altına alındığı da belirtildi.

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