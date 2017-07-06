Tarihi birliktelik!

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, işadamı İdris Duyar’ın yaptırdığı Kur’an Kursu’nun temel atma töreni sonrası Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan ile birlikte tarihi konaklarla ilgili yürütülen çalışmaları inceledi. Arslan’ın çalışmalar hakkında bilgilendirdiği Vali Yurtnaç, tarihi dokunun kazandırılması için yürütülen çalışmalar karşısında memnuniyetini dile getirdi.

TARİHİ ÇALIŞMALAR

Alay Komutanı Selçuk Yıldırım, Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tekin’in de katıldığı incelemeler sırasında Vali Yurtnaç, çalışmalarla yakından ilgilendi.

Köseoğlu Mahallesi güzergahında gerçekleşen incelemeler sırasında çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kazım Arslan, belediyeye ciddi yük getirmesine rağmen şehrin tarihi kimliğini yeniden kazandırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını dile getirdi.

“BETON BİNALAR BIRAKMAYALIM”

İnceleme sonrası gazetemize özel açıklamalarda bulunan Vali Kemal Yurtnaç, tarihin yok olmuş, sahipsiz halini görmekten duyduğu üzüntüyü ifade etti.

“Görünce insan üzülüyor, niye; tarihi katletmememiz, yaşatmamız gerekiyor” diyen Yutnaç, belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar sayesinde Yozgat’ın bir Safranbolu olabileceğini vurguladı.

Her şehrin tarihi doku üzerine kurulduğunu ve meydanların şehrin kimliğini, kültürünü temsil ettiğini hatırlatan Yurtnaç, şunları söyledi:

“Belediyemizin çok güzel çalışmaları var. İnşallah belediyemizle birlikte tarihi dokuya yönelik yürütülen çalışmaları destekleyeceğiz, şehrin tarihini yaşatacağız. Konakların hepsini kurumlara emanet edeceğiz, kurumların bütçelerinden bu konaklar belediye ile birlikte ortaklaşa bir şekilde tarihi ve kültürel zenginliğe sahip çıkmamız gerekiyor. Aksi takdirde gelecek nesillere beton, çirkin binaları miras bırakmak zorunda kalırız ki, o da bizim kültürel zayıflığımızdır, fakirliğimizdir. Önceki yıllarda hata edilmiş ama belediye başkanımızın bu gün ortaya koyduğu duruşu beğeniyorum, sonuna kadar destekliyoruz. Bize en önemli sorumluluk, borçtur.”

KURUMLAR TARİHİ KONAKLARDA HİZMET VERECEK

Vali Kemal Yurtnaç, kamu kurumlarına tarihi konakların restorasyonu ile ilgili bükçe belirleyerek belediyenin çalışmalarına katkı sağlayacaklarını açıkladı.

Yurtnaç, binaların restore edildikten sonra kamu binalarının belirli bölümlerinin buralarda hizmet verebileceğine dikkat çekti.

Yurtnaç, tarihi dokunun toplum hayatına kazandırılması için yürütecekleri çalışmalarla ilgili şunları aktardı: “Zenginliklerin ortadan kaldırılmasına insanın içi acıyor. İlk etapta düşündüğümüz şey, kurumlarımıza birer, ikişer bütçesine koyup, planlayarak sahip olmaları, planlamaları, imar etmeleri ve kendi hizmetlerinde de tarihi dokuları kullanmaları” diyen İlla ki tek binada hizmet verecekler diye bir kaide yok. Farklı birimlerini, bir şubelerini getirip konaklarda açar, hizmet ederler. Bu şekilde tarihi konaklar kullanılmış olur. Şu da kötü bir şey, biz bu binayı onardık, bıraktık. İşlemeyen demir pas tutar. Orayı da hayatın içerisinde kullanmak lazım. Ne olur, Kur’an kursu olur, yaz okulu olur, kütüphane olur, çocuklara çeşitli oyun alanı olur, halk eğitim kursları olabilir. Her şey yapabilirsiniz. Ama burayı öncelikle ayakta tutmak lazım, hep birlikte bu konuda bilinç oluşturmak lazım. Ben belediyemize teşekkür ediyorum yaptığı çalışmalar için.”

1 KONAKTAN 20 KONAĞA…

Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, 1 tane olan konak sayısının çalışmaları devam edenlerle birlikte 20’ye çıkardıklarının bilgisini verdi.

Kamulaştırılan 20 konaktan 7 tanesinin restore edildiğini kaydeden Arslan, Yozgat’ın tarihi dokusunu tekrar ayağa kaldırmak istediklerinin altını çizdi.

“Yozgat’ın belirli bölgesinde bir tarihi alan oluşsun, insanlar geldiği zaman gezebilecekleri, görebilecekleri vakit geçirebilecekleri bir bölge, bir mahalle olsun diye uğraşıyoruz” ifadelerine yer veren Arslan; “Bu noktada sayın valimizin, valiliğin desteği önemli. Çünkü bunun altından bizim belediye olarak tek başına kalkmamız çok zor. Daha doğrusu çok uzun süreç alır. Kamu kurumları da bu işi üstlenirse valiliğin direktifleri ile bu iş daha da kolaylaşır. Herkes bu görevi biraz daha palaymış olur. Dolayısıyla kısa süre içerisinde Yozgat’a güzel bir tarihi, kültürel ve turizm alanı oluşturmuş oluruz. Geleceğe bırakacağımız şeyler de bunlardır” diye konuştu.



