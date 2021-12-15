TARiHE YOLCULUK

Selçuklu döneminde Anadolu'yu boydan boya bağlayan İpek Yolu üzerinde yer alan önemli tarihi han ve kervansaraylardan ikisi de Yozgat’ta bulunuyor. 2009 yılında hazırlanan 'İpek Yolu Projesi’ kapsamında, han ve kervansarayların önce ortaya çıkartılması, daha sonra da restore edilip, gelecek nesillere aktarılmasına yönelik hazırlanan proje, ödenek yokluğundan bir türlü hayata geçirilemezken, yapılan başvurular doğrultusunda bakanlıktan görevlendirilen yetkililer Yozgat’a gelerek incelemelerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, Müze Kazıları Şube Müdürü Köksal Özköklü ile birlikte Yozgat’a geldi. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi ile birlikte Yozgat’ın kültür varlıklarının bulunduğu alanları gezip, bilgi aldı. Heyet, Saraykent ilçesine de giderek Kaymakam Ali Açıkgöz ile bir araya geldi, tarihi mekanları gezdi. Kaymakam Ali Açıkgöz, ‘’Türkiye’de Selçuklu dönemine ait 300-400 Kervansaray bulunuyor. Ve sadece bir tanesinde hamam bulunuyordu. İşte o kervansaray Saraykent ilçemizdedir. Buranın tekrar abad olması için düşündüklerimizde bizlere destek olan Sayın Genel Müdürümüze şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

KERVANSARAYLAR

İpek Yolu’nun Saraykent'ten geçen kesiminde bulunan Çinçinli Sultan Han ve Kekikköprü Kervansaray yapılarının öncelikle kurtarma kazısı yapılarak, yapının toprak altında kalan bölümlerinin de gün yüzüne çıkartılması gerekiyor. Yozgat Valiliği tarafından hazırlanan, ödenek bulunamaması nedeniyle hayata geçirilemeyen projeyi gündeme taşıyan CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Saraykent'teki iki kervansarayın gün yüzüne çıkartılıp, turizme kazandırılması gerektiğini söylemişti. Saraykent ilçesinde ormanlık alanın eteklerinde, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Çinçinli Sultan Han'ın kaplıcası bulunan tek kervansaray olduğuna dikkat çekildi, aynı güzergahta Kekikköprü Kervansarayının yer aldığı ve kurtarma kazılarıyla gün yüzüne çıkartılması gerektiğini hatırlatıldı. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da, Çinçinli Sultan Han Kervansarayı kalıntılarının gün yüzüne çıkartılacağı müjdesini vermişti.

ZENGİN BİR İL

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, Yozgat’ın kültür varlığı ve farklı medeniyetlere yapmış olduğu ev sahipliği bakımından fevkalade zengin, kıymetli bir il olduğunu vurguladı. Arslan, ‘’Yozgat'a 40 kilometre uzaklıkta tarihe tanıklık eden çok önemli bir antik kentten bahsetmek istiyorum, Tavium Antik Kenti. Tavium Antik Kenti, Yozgat il merkezinin 40 kilometre batısında bulunan Büyüknefes Köyü’nde yer almaktadır. Tavium'da Hitit ve Frig yerleşim izleri görülmesine rağmen asıl yerleşim Galatlar zamanında MÖ. 3'üncü yüzyıl ile 1'inci yüzyıl arasında olmuştur. Kent, İç Anadolu Bölgesi'nde Trokmilerin yaşadığı Orta Kızılırmak yöresinin ticaret merkezi ve başkenti konumundaydı. Taviumda yapılacak arkeolojik kazı neticesinde gün yüzüne çıkartılacak kaya mezarları, tiyatro gibi tarihe ışık tutacak kültür varlıkları, arkeoji bilimine mühim katkılar sunmasının yanında Yozgat'ın tüm dünyada tanınırlığında ve bilinirliğinde çok kıymetli rol üstlenecektir. İlimiz ilçeleri ile de kültür varlıklarıyla zengin bir bölge. Yozgat merkezde bulunan Mercimek Tepe Höyüğü, Akdağmadeni Behramşah Kalesi, Saraykent’te Çınçınlı Sulhan Hanı da görerek değerlendirmelerimizi yaptık’’ ifadelerini kullandı.