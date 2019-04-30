Sürmeli Topluluğu Perde dedi

Kurulduğu günden bu yana tiyatroyu Yozgat halkına sevdiren ve benimseten Tiyatro Sürmeli kuruluşunun 20’inci yılında ‘paramı ver’ adlı tek perdelik komedi oyunu, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tiyatro Salonunda sahnelendi. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla sergilenen oyun öncekilerde olduğu gibi büyük beğeni topladı. Tiyatro Sürmeli Genel Sanat Yönetmeni Soner Tumgan, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Yozgat halkına bugüne kadar verdikleri maddi ve manevi desteğe teşekkür etti. Tumgan, ‘Tiyatro Sürmeli Ailesi olarak 20. Kuruluş yıldönümümüzü kutluyoruz. Mutluyuz, gururluyuz. İnşallah önceki günde yine özel ve güzel bir oyunla seyirci karşısına çıktık. Oyunumuz ücretsiz olarak Nisan, mayıs ve haziran ayı içerisinde belirli takvimlerde oynanmaya devam edecek. Tüm tiyatro severleri oyunumuza davet ediyoruz’ dedi.

Paramı ver adlı oyunun Genel Sanat Yönetmenliğini ve başrol oyunculuğunu Soner Tumgan yaparken yardımcı rollerde ise Hacı Hatipoğlu, Döne Candemir, Hacı Çoşkun ve Yiğit Gültekin yer aldı. Teknik ekipte ise Burak Özek, Metin Akdemir bulunuyor.

