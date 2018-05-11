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Sürmeli Şiir Şöleni

YOZGAT Şairler ve Yazarlar Derneği tarafından organize edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Katkıları, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün destekleriyle yürütülen ‘2018 Sürmeli Şiir Şöleni ve Aşıklar Bayramı’ etkinliklerine yarın start verilecek.

Sürmeli Şiir Şöleni

YOZGAT Şairler ve Yazarlar Derneği tarafından organize edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Katkıları, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün destekleriyle yürütülen ‘2018 Sürmeli Şiir Şöleni ve Aşıklar Bayramı’ etkinliklerine yarın start verilecek.

11 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Sürmeli Şiir Şöleni

Yozgat’ta 12 Yıldır devam eden Sürmeli Şiir Şöleni Etkinliklerine il dışından davet edilen şair- yazar, aşık- ozanlar da katılıyor. Etkinliğe bu yıl da 17 ayrı ilden toplam 27 şair- yazar davet edildi. 2018 Sürmeli Şiir Şöleni ve Aşıklar Bayramı Programı yarın gerçekleştirilecek etkinliklerle başlayacak. Şair ve yazarlar ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği 5 ayrı okulda ‘Okur- Yazar Buluşması’ etkinliğine katılacak. Bu kapsamda öğrencilerle buluşacak. Okumanın Önemi, yazma ihtiyacı, şiir ve edebiyatın etkili gücü üzerine bir dizi sohbet gerçekleştirilecek. Öğrencilerle sohbet edilip, kitaplar imzalanacak. Yozgat’ın tarihi ve turistik yerleri gezilip, incelemelerde bulunduktan sonra saat: 12.00’de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonunda Şiir Etkinliği yapılacak. Çapanoğlu Cami, Çamlık Milli Parkı, Etnografya Müzesi, Başçavuş Cami, Hayri İnal Konağı gibi yerleri gezecek olan konuklar Pazar günü Yozgat’tan ayrılacak. Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı gazeteci, şair, yazar Ahmet Sargın, tüm Yozgatlıları 1etkinliğe davet etti. Sargın, ‘’1997 yılından beri ilimizde Sürmeli Şiir Şölenlerini devam ettiriyoruz. Amacımız ilimizin tanıtımına katkıda bulunmaktır. Derneği'mize maddi manevi desteği olan tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz. Şölenlerimize katılan şair- yazar arkadaşlarımız şiir ve yazılarıyla şehrimizin fahri kültür elçileri olduklarını ispat ettiler. Gurur verici takdire şayan bir çalışmadır. İlimizin tanıtımına ciddi faydasının olduğuna inandığımız Şiir Şölenlerine emek veriyor, Alın teri döküyoruz" dedi.

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