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Sürmeli Festivali başladı

YOZGAT Belediyesi tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Sürmeli Festivali, çeşitli etkinliklerle başladı. Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen açılış programı ile başlayan festivale AK Parti ve CHP’li iki milletvekili de katıldı.

Sürmeli Festivali başladı

YOZGAT Belediyesi tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Sürmeli Festivali, çeşitli etkinliklerle başladı. Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen açılış programı ile başlayan festivale AK Parti ve CHP’li iki milletvekili de katıldı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
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Sürmeli Festivali başladı

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, festivallerin birlikte olma, gelenek görenekleri birlikte yaşayıp kaynaşma açısından önemine işaret etti. Keven, "Festivalleri yalnız eğlence boyutu ile ele almak yanlış. Diliyorum ve istiyorum. Sürmeli Festivali bundan sonra Sürmeli Kültür ve Sanat Festivali olsun" diye konuştu. 
Bozok Üniversitesi'nin muhakkak Sürmeli Festivali içerisinde olması gerektiğinin altını çizen Keven, “Üniversitemizi aramızda göremiyorum. Keşke onlar da olsaydı” şeklinde konuştu. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de, festivallerin insanları bir araya getiren, şehirleri, ilçeleri ve beldeleri hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtan organizasyonlar olduğunu hatırlattı. Başer, festivalin uluslararası boyut kazandığını ifade ederek, "Belediye başkanımızın ilk festivali olduğu için önümüzdeki dönemlerde bundaki eksiklerimizi de gidermek suretiyle Yozgat'ın şanına yaraşır bir festivali hep beraber gerçekleştirmiş olacağız. Bu festivalde sadece müzik yok, şairler var, sanatçılar var, ressamlar, ozanlar var, yemek kültürümüz var. Dolayısıyla bu festivalde şiir var, kültür 0var, edebiyat var, sanat var, sosyal ve kültürel alanlarda Yozgat'a değer katar ne varsa festivalde var" dedi. 
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de festivalleri, birlik, beraberlik ve bütünlüğün simgesi olarak nitelendi. Köse, "İlk festivalden bugüne emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi bozmaz. Üç gün sürecek, özellikle akşamları da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek etkinliklerle festivalimize devam edeceğiz. Festivalimiz tüm halkımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Gürcistan ve Azerbaycan halk dansları topluluğu gösteri sundu.

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