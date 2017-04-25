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Sürmeli coşturdu

25 Nisan 2017 Salı 09:04
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Yozgat Belediyesi Sürmeli Topluluğu hafta sonu verdiği konser ile Yozgatlı vatandaşlara doyumsuz bir gece yaşattı.

Sürmeli coşturdu
Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konserde, Sürmeli Topluluğu okuduğu farklı türkülerle konuklarına türkü ziyafeti sundu.
Kurulduğu günden bu yana Yozgat’ı il dışında da başarıyla temsil eden ve yeni vizyonuyla Türkülere farklı bir bakış ve farklı bir yorum katan Sürmeli Topluluğu, Yozgatlı vatandaşların kulak pasını sildi.
Büyük Sinema’da gerçekleşen programda Türkiye’nin değişik yörelerinden okunan türkülerin yanı sıra, popüler türküler ve türkü formatında bestelenen güncel eserleri de seslendiren topluluk, katılımcılardan tam not aldı.
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