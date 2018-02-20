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Su yüzeyinde dans!

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi’nde her yıl yoğun ilgi gören Ebru kursunda, kursiyerler su üzerinde fırçaları adeta dans ettirircesine, boyalara şekil veriyor.

Su yüzeyinde dans!

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi’nde her yıl yoğun ilgi gören Ebru kursunda, kursiyerler su üzerinde fırçaları adeta dans ettirircesine, boyalara şekil veriyor.

20 Şubat 2018 Salı 07:00
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Su yüzeyinde dans!

Ebru kursuna katılan kursiyer ve usta öğreticiler Ebru sanatının usandırmayan ve içinde yüksek estetik barındıran geleneksel bir sanat olduğunu vurguluyor.
Yozgat Halk Eğitim Merkezi’nde yapılan kurslara yoğun ilgi devam ediyor.
Merkez bünyesindeki ebru kursunda, kursiyerler fırça, tarak ve boyalarla su üzerinde desenler çiziyor, çizilen desenler kağıda işleniyor.
Ebru sanatını öğreten usta öğretici Memduha Biçer, Osmanlı döneminde zirveye ulaşan bu kadim sanatın, günümüzde de yoğun ilgi gördüğünü ve kursiyerlerin büyük bir zevk ile ebru yaptığını söyledi.
Ebru kursunda meydana getirilen desenler, sadece kağıt ile kalmayıp birçok ürünün de üzerine işlenerek, ortaya el emeği ve sanat eseri estetik ürünler meydana getiriliyor.

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