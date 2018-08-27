Söyleşide buluştular

Kısa bir süre önce kurulan Sanatseverler Derneği konserler, söyleşiler, tiyatro ve resim dallarında faaliyetler gerçekleştiriyor. Sahaf Kitapevinde dernek tarafından gerçekleştirilen etkinlikte fotoğraf üzerine söyleşi yapıldı. Sahaf Kitapevinde gerçekleşen söyleşide Foto Muhabiri Seyfi Çelikkaya ve Fotoğraf Sanatçısı Oktay Yıldırım konuşmacı oldular. Dernek üyeleri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide fotoğraf ve fotoğraf sanatı konularında, katılımcılara bilgiler verildi. Yozgat’ta fotoğrafçılığın dünü ve bugünüyle ilgili süreç hakkında konuşuldu. Yozgat Sanatseverler Derneği Başkanı Mustafa Koç, bu tür etkinliklere ara vermeden devam edeceklerini bildirdi.