-Sınırları aştı

Yozgat dışındaki vilayetlerde ilimizi başarı ve gururla temsil eden Bozok Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu bu kez yurt dışına açıldı. Fransa’nın Haguenau şehirnde düzenlenen ‘Festival Du Houblon’a katılan ekip hem Yozgat’ı, hem de Türkiye’yi temsil etti.

Uluslararası Halk Oyunları Festivali kapsamında Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Fransa, Rusya, Çin, Japonya, Uruguay, Endonezya, Uganda, Paraguay ve Yeşil Burun Adaları ülkeleri gibi dünyanın farklı ülkelerinden gelen folklor ve müzik grupları festival süresince yerel halk dansları ve müziklerinden oluşan koreografilerle gösteriler yaptı.

Festivalin ilk gününde Festivale katılan tüm folklor ekiplerinin geleneksel kostümleriyle kortej yürüyüşü ile caddelerde renkli görüntüler ve büyük bir coşku oluştu. Program Festival alanında yapılan çeşitli etkinlikler ve halk dansları gösterileri ile devam etti.

Katılımcı folklor ekipleri, tanıtım amaçlı yaptıkları sokak gösterileri ile Fransa halkının büyük beğenisini topladı.

Halk Oyunları Topluluğumuzun davul, zurna eşliğinde sunduğu Yozgat yöresine ait Feyli Turnam, Ağırlama, Bobbili, Aynalı Körük, Loli, Hoşbilezik, Karanfilli, Çıtçıt Çedene, Gelin, Temura, Jandarma, Cemo, gibi halk oyunları coşku ile alkışlandı.

Katılımcı ülkeler için verilen yemekte bir araya gelen Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Fransa, Rusya, Çin, Japonya, Uruguay, Endonezya, Uganda, Paraguay ve Yeşil Burun Adaları gibi katılımcılar ülkelerinden getirdikleri hediyeleri dağıttı.

Yemekte konuşma yapan Festival Komitesi Başkanı, etkinliklerine renk kattıkları için katılımcı ekiplere teşekkürlerini belirtti.

Ekibin başarılı ve çalışkan hocası, Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Okutmanı Ali Kemal Taşkın katılımcı ülkelere Yozgat’tan hediyeler takdim etti.

Festivalin üçüncü günü, katılan bütün ülkelere Bozok Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu Yozgat yöresine ait oyunları öğretti. Katılımcı ülkelerin beğenisini kazanan Yozgat yöresi ve davul zurna ülkelerinde yapılacak etkinliklere Yozgat’ta davet edildi.