Sinemayla tanıştılar

‘Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor’ etkinliği kapsamında belirlenen 183 öğrenci, 14 öğretmen gözetiminde Yozgat’a gelerek, sinemada film izledi.
Öğrenciler, yüreklerine dokunan bu uygulamanın planlanması ve hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür etti.
23 Kasım 2017 Perşembe 07:00
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‘Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor’ etkinliği kapsamında belirlenen 183 öğrenci, 14 öğretmen gözetiminde Yozgat’a gelerek, sinemada film izledi.
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