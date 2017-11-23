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Sinemayla tanıştılar

SARIKAYA ilçesindeki okullarda eğitim gören 183 öğrenci, Yozgat’ta taşınarak, sinema ve sinema filmi ile tanışma imkanı buldu.

Sinemayla tanıştılar

SARIKAYA ilçesindeki okullarda eğitim gören 183 öğrenci, Yozgat’ta taşınarak, sinema ve sinema filmi ile tanışma imkanı buldu.

23 Kasım 2017 Perşembe 07:00
47 Okunma
Sinemayla tanıştılar

‘Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor’ etkinliği kapsamında belirlenen 183 öğrenci, 14 öğretmen gözetiminde Yozgat’a gelerek, sinemada film izledi.
Öğrenciler, yüreklerine dokunan bu uygulamanın planlanması ve hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

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