Sinema konuşuldu

Sinema Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlik öncesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Mustafa Sarkım, Suat Köçer' i makamında ağırladı. Görüşmenin ardından Erdoğan Akdağ Kültür Merkezi'nde sinema ve film festivalleri üzerine konuşan Köçer, üniversite öğrencilerinin de sorularını cevapladı. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Ertuğ Yavuz, Öğr. Gör. Emine Yeşil ve üniversite öğrencilerinin katıldığı söyleşi, Radyo Tv Programcılığı birinci sınıf öğrencileri tarafından Sinema Topluluğu'nun Youtobe hesabında canlı yayında verildi.