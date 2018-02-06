Şiirli türkülü destek

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ve Salih Altun, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, İl Kültür Müdürü Metin Halıcı, Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın, Yozgatlı şair, ozan ve aşıklar katıldı.

Afrin’de gerçekleşen harekatta kahramanca savaşan askerleri unutmayan şairler, kahramanlık şiirlerini okurken, ozan ve aşıklar ise sazlarıyla kahramanlık türküleri seslendirdi.

Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın, Afrin’deki askerlere selam gönderdiklerini, yapılan etkinlikle bir nebze olsun onların yanlarında olduklarını göstermek adına toplandıklarını aktararak, “Başkomutan emretsin, Afrin Harekatı’na biz de katılmaya hazırız” diye konuştu.

Program sonunda katılımcılara yöresel yemek arabaşı ikramı yapıldı.