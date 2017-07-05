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Şiirler dile geldi

Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneğince organize edilen ve Kültür-Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen “2017 Sürmeli Şiir Şöleni ve Âşıklar Bayramı” hafta sonu büyük bir katılımla gerçekleştirildi.  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda yapılan şiir şölenine 13 ayrı ilden 22 şair ve yazar katıldı. 

Şiirler dile geldi

Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneğince organize edilen ve Kültür-Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen “2017 Sürmeli Şiir Şöleni ve Âşıklar Bayramı” hafta sonu büyük bir katılımla gerçekleştirildi.  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda yapılan şiir şölenine 13 ayrı ilden 22 şair ve yazar katıldı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
05 Temmuz 2017 Çarşamba 07:20
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Şiirler dile geldi

Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneğince ilin tanıtımına katkı sağlaması amacıyla yapılan şiir şölenine: Adana, Ankara, İstanbul, Çorum, Kayseri, Eskişehir, Balıkesir, Kırşehir, Gaziantep, Karaman, Burdur, Zonguldak ve Tokat’ tan gelen şair ve yazarlar katıldı. Üç gün boyunca şehrimizi gezen konuk şair ve yazarlar Çamlık Milli Parkında dinlenip yorgunluklarını çamların altında giderdiler. Çapanoğlu Camii, Başçavuşoğlu Camii, Şehir Müzesi ve Nohutlu Tepesini gezip araştırma ve incelemelerde bulundular. Şehrimizin tarihi ve turistik yerlerini gezerek ilimizi tanımaya çalıştılar.
Sürmeli Şiir Şöleni Programı 1 Temmuz Cumartesi günü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonunda gerçekleştirildi. Yozgat Sürmeli Şiir Şölenine: 2 Doğu Türkistanlı ve  yurt içinden gelen şair ve yazarların yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yozgat  Belediye eski Başkanı Yusuf Başer, Kültür Müdürü Metin Halıcı, Müdür Yardımcısı Lütfi İbiş, Çayırlan Tapu Müdürü Özdemir Kılınç ve seçkin sayıda  şiir sever  katılarak şair ve yazarlara destek oldular. 
Kaynaşmanın, kucaklaşmanın ve dostlukların yaşandığı Sürmeli Şiir Şöleni unutulmaz anılara ev sahipliği yaptı. Yozgat Tandır Kebabı ve Yozgat Testi Kebabının lezzetini tadan şair ve yazarlar Çamlık Milli Parkında piknik ziyafeti, Hayri İnal Konağın da müzik ziyafeti, Nohutlu Tepede gezinti muhabbeti ve Öğretmenevinde veda toplantısı ile unutulmaz fotoğraflar  alıp Yozgat anılarını ölümsüzleştirdiler.
Sürmeli Şölenini düzenleyen komite adına açıklama da bulunan: Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın: Katılımcı şair ve yazarlara, yönetim kuruluna ve emeği geçen herkese  teşekkür etti. Amacımız Yozgat’ın tanıtımı ve halk kültürünün yaşatılmasıdır diyen Sargın, 2006 yılından beri bu şölenlerin devam ettiğini ve ülke genelinde büyük yankı uyandırdığını dile getirdi. BU unutulmaz şölenin sunuculuğunu hemşerimiz başarılı sunucular: Rifat Çakır ve Yasemin Doğru birlikte gerçekleştirdiler. Yozgat’tan ayrılan konuk şair ve yazarlar ilimizden memnun ve  güzel anılarla memleketlerine geri döndüler.
 

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