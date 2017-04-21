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Şiir sokakta, sokak şiirde!

21 Nisan 2017 Cuma 23:59
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Yozgat Belediyesi şehir merkezinde yaptığı küçük dokunuşlarla büyük eserler ve projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Yozgat Belediyesi tarafından baştan sona yeniden onarılan Abbas Sayar Sokağı’nda Türk Edebiyatı’nın seçkin şairleri, şiirleriyle birlikte sokağı süslüyor.

Şiir sokakta, sokak şiirde!
Yozgat’ta beton yığınından ibaret olan sokaklar, isimlerine yakışır şekilde belediye tarafından yeniden tasarlanıp, onarılarak vatandaşların kullanımına sunuluyor.
Yozgat Belediyesi tarafından hizmete açılan Abbas Sayar ve Şiir Kokulu Sokak’ta seçkin şairler biyografileri ve şiirleriyle birlikte sokağa sanatsal ve estetik bir ruh kazandırdı.
Sokakta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Kazım Arslan, şehirlerin beton yığınından ibaret olmadığını bir kez daha vurguladı.
Sokağın geçmişte ilginç şekilde iki ayrı tabela ve iki isminin bulunduğuna dikkat çeken Başkan Kazım Arslan, “Sokağın bir ucunda ‘Kültür Sokak’, öbür ucunda ‘Abbas Sayar’ sokak tabelası bulunuyordu. Ancak sokağın çehresi ve durumu ne Kültür Sokak ismine, ne de Abbas Sayar ismine yakışır bir haldeydi. Biz şimdi bu duruma bir son verdik” dedi.
Başkan Arslan, sokakta inşa edilen mini dükkanlarda ise kitapçı, sahaf, kırtasiyeci ve giyimci gibi esnafların yer alacağını ifade etti.
Kazım Arslan, Abbas Sayar ve Şiir Kokulu Sokak’a önümüzdeki süreçte aydınlatma ve oturma alanları da eklenerek gece gündüz, tüm Yozgatlıların ve gençlerin sokağı kullanabilecekleri şekilde dizaynedileceğini söyledi.
Başkan Arslan, “Ayrıca sokakta yer alan şair tablolarımızı zaman zaman değiştireceğiz. Türk Edebiyatı’nın içinde yüzlerce kıymetli ve önemli şair var. Bu bakımdan zaman zaman tablolardaki şairler ve şiirler değişip, güncellenecek” diye konuştu.
Abbas Sayar ve Şiir Kokulu Sokak’ta Nazım Hikmet’ten Necip Fazıl’a, Gülten Akın’dan Dilaver Cebeci’ye, Mehmet Güneş’ten Abdurrahim Karakoç’a Türk Edebiyatı ve şiirinde müstesna bir yeri olan şairler ve perde arkasında kalmış eserleri yer alıyor.

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