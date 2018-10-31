Şiir meclisi toplandı

Bu özel buluşmaya Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Gazeteci yazar Ahmet Sargın' da katıldı. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ile Ensar Vakfı temsilcilerinin de yer aldığı Şiir Meclisi toplantısına AK Parti 22. Dönem İstanbul Milletvekili Lokman Ayva da katılarak buluşmada görüş ve düşüncelerini dile getirdi. Yozgatlı Avukat Rıza Yorulmaz'ın daveti üzerine toplantıya Şiir Meclisi Gurubundan, Nihat Morgül, Hamza Kara, Abdulazîz Numan, Emrullah İskender, Kamil Çakır, Süreyya Aydın, Asalet Durmuş, Yusuf Gökbakan, Veysel Sağdıç, Fazlı Karaaslan, Ferhat Bülent Temurtaş, Kemal Tekinbaş, Şeyhmus Bora, Ahmet Sargın yer aldı. Şiir Meclisi buluşması Kur'an tilaveti ile başladı. Katılımcılar sırayla söz alıp kendilerini takdim ettiler, şiirlerini yorumladılar öneri ve teklifler sundular. Buluşmanın yeni isimlerle diğer illerde devam etmesi kararı alındı. Şiir ve edebiyat adına ülke genelinde neler yapılabilir tartışmaları yapıldı. Şiir Meclisi gurubunu nasıl aktif hale getirebiliriz? Önerisi görüşülüp gelecek adına yeni kararlar alındı. Hamza Kara ilahileri eşliğinde devam eden buluşmada; yemek, tatlı ve çay ikramı yapıldı.