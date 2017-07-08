Şiir gibi ziyaret

2017 Sürmeli Şiir Şöleni ve Aşıklar Bayramı kapsamında şehrimize davet edilen şair ve yazarlar Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret ederek tanışma toplantısında buluştular. Doğu Türkistan dan ve 13 ayrı ilden şehrimize Şiir Şölenine katılmak üzere gelen toplam 22 şair ve yazar Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret etti.

Şair ve Yazarları valilik toplantı salonunda kabul eden Yurtnaç: Şairlere, kültür ve sanat adına ilimize hoş geldiniz dedi ve kültür sanat çalışmaları hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Yozgat için başarılı bir eğitim çalışması yapmayı planladıklarını ve bunları projelere dönüştürerek eğitimde arzu edilen genel kaliteyi yakalamak için çaba sarf edeceklerini dile getirdi.

Kültür- sanat ve eğitim konularındaki düşüncelerini şairlerle paylaştı. Yozgat eğitimi ve eğitim projelerini açan Vali Yurtnaç, şairlerin de düşüncelerini dinleyerek onlarla fikir alış verişinde bulundu.

Şairler görüşmesine: Şair yazar olan Vali Yardımcısı Şükrü Çakırı’ da davet eden Yurtnaç; Şükrü Çakır’a “ Yozgat” şiirini okutturdu. Yurtnaç’a şairler de mini bir şiir dinletisi takdiminde bulundular. Konuk şair ve yazarların valimize kitap hediye takdimleri oldu. Yurtnaç da şairlere teşekkür edip şölenlerinde kendilerine başarılar diledi. Programlarımız olmazsa şöleninizde sizlerle birlikte oluruz, bizim programlarımız olursa arkadaşlarımızdan birisi size eşlik eder” dedi.