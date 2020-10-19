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Seyredenleri hayran bıraktı

Yozgatlı yazar Mustafa Çiftçi’nin hikayelerinden senaryoya aktarılan Bozkırda bir Anadolu masalı, Gönül Dağı adlı dizi filmin ilk bölümü TR-1’de yayınlandı. Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan ve her hafta Cumartesi günü ekrana gelecek olan Gönül Dağı dizisinin ilk bölümü ilgi gördü.

19 Ekim 2020 Pazartesi 00:22
Seyredenleri hayran bıraktı

YAZDIĞI tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan ‘Bozkırın kalemi’ olarak adlandırılan hemşehrimiz Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazandı. İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsellerin yer aldığı dizide Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan, başrol oyuncusu olarak iyi bir performans sergiledi. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünün anlatıldığı dizide, efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanları anlatıyor. Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat olan uçağa verilen ‘66’ ismi ile Yozgatlıların dikkatini çeken dizide, düğüncüler, ağıtçılar, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanın yer aldığı dizi izleyenleri ekrana adeta kilitledi. Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor. ‘Bozkırda Bir Anadolu Masalı’nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor. 

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Seyredenleri Hayran Bıraktı
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