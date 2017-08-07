Seymenler coşturdu

Seymenler, Yozgatlı vatandaşlara doyumsuz bir gece yaşattı.

Sürmeli Etkinlikleri kapsamında Yozgat’a gelen Ankara Seymenler Kulübü, oynadığı oyunlar, söylediği türküler ve okuduğu şiirler ile Yozgatlı vatandaşları mest etti.

Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleşen konserde Seymenler Ankara havalarını seslendirdi.

Konser Yozgatlı vatandaşlardan büyük alkış aldı.