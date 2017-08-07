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Seymenler coşturdu

Yozgat'ta 18. Uluslararası Sürmeli Kültür-Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında Ankara Seymenler Kulübü sahne aldı.

Seymenler coşturdu

Yozgat'ta 18. Uluslararası Sürmeli Kültür-Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında Ankara Seymenler Kulübü sahne aldı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
07 Ağustos 2017 Pazartesi 07:07
41 Okunma
Seymenler coşturdu

Seymenler, Yozgatlı vatandaşlara doyumsuz bir gece yaşattı.
Sürmeli Etkinlikleri kapsamında Yozgat’a gelen Ankara Seymenler Kulübü, oynadığı oyunlar, söylediği türküler ve okuduğu şiirler ile Yozgatlı vatandaşları mest etti.
Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleşen konserde Seymenler Ankara havalarını seslendirdi.
Konser Yozgatlı vatandaşlardan büyük alkış aldı.

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