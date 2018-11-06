Sessizce anıyoruz!

4 Kasım 2015 tarihinde hayata gözlerini yuman hemşerimiz Gülten Akın, geride birçok eser bıraktı. Yozgat’a olan özlemini, çocukluk yıllarını da anlatan şiirleri bulunan Gülten Akın, toplumsal şiirin enerjisini, ikinci yeni'nin imgesel zenginliğini, kadın olmanın duyarlığını şiirinde buluşturmasını bilmiş bir şair olarak ‘Türk şiirinin öz annesi’ olarak adlandırıldı. Gülten Ekın, 1933 yılında Yozgat’ta doğdu, 1955 yılında Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanarak, Yozgat’tan ayrılmıştı.