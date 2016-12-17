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Şerefli’den anlamlı şiir

17 Aralık 2016 Cumartesi 05:01
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İstanbul’da yaşanan alçak saldırı millet olarak yaşlısından gencine tüm vatan evlatlarının yüreğini dağladı. Bu acı olayın ardından Memur-Sen İl Temsilcisi Kenan Şerefli’nin eşi Seher Şerefli, yazdığı şiirle duygularımıza tercüman oldu.

Şerefli’den anlamlı şiir
Seher Şerefli, ‘Gitmek sana mı kaldı yiğidim’ şiirinde, ihanetin yüreklerde açtığı acıyı yüksek sesle dile getirdi, ihanete olan tepkimizin de sesi oldu. 
Şerefli’nin duygu yüklü şiiri şöyle: 

“Gitmek sana mı kaldı yiğidim
Dalında tomurcukların açmadan daha 
Bırak gitsin leş kargaları 
Hain pusulardan medet umanlar
Canı cehenneme soysuz canilerin
Kaybolsunlar kendi karanlıklarında
Ölmek sana mı düştü çocuğum
Büyütmeden düşlerini yarınlarda
Yüreğinde taptaze ümitlerin ,
Yürüyecek yolların,söylenecek sözlerin tükenmeden daha ....
Susmak sana mı düştü canparem
Türkülerin yarım kaldı sazında.
Yanmak sana mı kaldı gül yüzlüm
İbrahim misali ateşlere yürümek
Hazana döndürüp yüreklerimizi 
Cennet-i Ala da gül olup açmak,
Gül gibi kokmak sana nasipti ...
Uçmak ta sana düştü şehidim
Sevdiğini doyasıya sarmadan daha 
Göğün mavisinde kanat çırpan kuşlara inat 
Kutlu yolculuklara yol almak
Kanatlanmak sonsuzluğa
Şehadete yürümek onurla korkusuzca
Arş'ın gölgesinde meleklere eş olmak 
Hilalime yıldız olmak 
Bayrak olup dalgalanmaktı sana yakışan şehidim mekanınız cennet olsun....''
(Seher Şerefli)

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