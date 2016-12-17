Şerefli’den anlamlı şiir

Seher Şerefli, ‘Gitmek sana mı kaldı yiğidim’ şiirinde, ihanetin yüreklerde açtığı acıyı yüksek sesle dile getirdi, ihanete olan tepkimizin de sesi oldu.
Şerefli’nin duygu yüklü şiiri şöyle:
“Gitmek sana mı kaldı yiğidim
Dalında tomurcukların açmadan daha
Bırak gitsin leş kargaları
Hain pusulardan medet umanlar
Canı cehenneme soysuz canilerin
Kaybolsunlar kendi karanlıklarında
Ölmek sana mı düştü çocuğum
Büyütmeden düşlerini yarınlarda
Yüreğinde taptaze ümitlerin ,
Yürüyecek yolların,söylenecek sözlerin tükenmeden daha ....
Susmak sana mı düştü canparem
Türkülerin yarım kaldı sazında.
Yanmak sana mı kaldı gül yüzlüm
İbrahim misali ateşlere yürümek
Hazana döndürüp yüreklerimizi
Cennet-i Ala da gül olup açmak,
Gül gibi kokmak sana nasipti ...
Uçmak ta sana düştü şehidim
Sevdiğini doyasıya sarmadan daha
Göğün mavisinde kanat çırpan kuşlara inat
Kutlu yolculuklara yol almak
Kanatlanmak sonsuzluğa
Şehadete yürümek onurla korkusuzca
Arş'ın gölgesinde meleklere eş olmak
Hilalime yıldız olmak
Bayrak olup dalgalanmaktı sana yakışan şehidim mekanınız cennet olsun....''
(Seher Şerefli)
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