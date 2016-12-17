Şerefli’den anlamlı şiir

Seher Şerefli, ‘Gitmek sana mı kaldı yiğidim’ şiirinde, ihanetin yüreklerde açtığı acıyı yüksek sesle dile getirdi, ihanete olan tepkimizin de sesi oldu.

Şerefli’nin duygu yüklü şiiri şöyle:



“Gitmek sana mı kaldı yiğidim

Dalında tomurcukların açmadan daha

Bırak gitsin leş kargaları

Hain pusulardan medet umanlar

Canı cehenneme soysuz canilerin

Kaybolsunlar kendi karanlıklarında

Ölmek sana mı düştü çocuğum

Büyütmeden düşlerini yarınlarda

Yüreğinde taptaze ümitlerin ,

Yürüyecek yolların,söylenecek sözlerin tükenmeden daha ....

Susmak sana mı düştü canparem

Türkülerin yarım kaldı sazında.

Yanmak sana mı kaldı gül yüzlüm

İbrahim misali ateşlere yürümek

Hazana döndürüp yüreklerimizi

Cennet-i Ala da gül olup açmak,

Gül gibi kokmak sana nasipti ...

Uçmak ta sana düştü şehidim

Sevdiğini doyasıya sarmadan daha

Göğün mavisinde kanat çırpan kuşlara inat

Kutlu yolculuklara yol almak

Kanatlanmak sonsuzluğa

Şehadete yürümek onurla korkusuzca

Arş'ın gölgesinde meleklere eş olmak

Hilalime yıldız olmak

Bayrak olup dalgalanmaktı sana yakışan şehidim mekanınız cennet olsun....''