Şenlikte buluşalım!

Belediye Başkanı Dr. Kazım Arsan, festival öncesi gazetemize yaptığı açıklamada bu yıl 18’incisi yapılan Sürmeli Kültür ve Sanat etkinliklerinin dolu dolu bir programla hazırlandığını söyledi.

Yozgat’ın gerçek kültürünü, sanatı ve sanatçıyı gösteren bir festival programı hazırladıklarını kaydeden Arslan;

“Kültür ve sanat etkinlikleri olduğu için bu sadece müzikten ibaret veya ses sanatçılardan ibaret bir şenlik ya da etkinlik değil. Akşamları konser programlarımızda var ama bunun yanında geleneğimizi hatırlatan, kültürümüzü hatırlatan değişik, sosyal programlar yoğunlukta” dedi.



7 GÜN 26 PROGRAM



7 gün boyunca 26 program icra edileceğini kaydeden Arslan, akşamları konser ve halk oyunları programının yoğunlukta olacağını, gündüzleri ise farklı programlarla yediden yetmişe tüm Yozgatlılara hitap eden bir şenlik olacağını söyledi.

Arslan, şenlik programının içeriği hakkında şunları söyledi:

“Ulusal dağ bisikleti turnuvası var. Bunu üç yıldır yapıyoruz ve Yozgat’a ciddi katkı sağlıyor. Halkımızı spora teşvik etmek için sivil vatandaşlarımıza yönelik bisiklet turu var. Ev baklava, böreği yarışması var. Engellilerimizle ilgili tekerlekli sandalye yarışması var. Onları da sosyal hayatın içinde tutmak istiyoruz. Yine bir günümüzü unutulan çocuk oyunlarına ayırdık. Çocukluk oyunlarımızı meydanda oynayacağız. Bunun dışında beş ayrı ülkeden gelen halk müziği toplulukları var. Bu halk müziği toplulukları festival boyunca her gün gerek alanda gerekse mahallelerde gösteri yapacak. Bu sene farklı olarak festivali mahallelere de taşıyacağız. Yozgat’ın 5 ayrı bölgesinde halk oyunları ağırlıklı olarak mahallelerde etkinlikler yapacaklar. Farklılık olarak halk oyunları arasında kültür etkileşimi olacak. Kırgız ekibi Yozgat oyunu oynayacak, bizim ekip onların oyununu oynayacak.”

“Bu şehir bizim, şenlik vesilesi ile çevre ve temizlik olayına dikkat çekmek istiyoruz” diyen Başkan Arslan, şöyle devam etti: “Bu manada boyama etkinliğimiz olacak. Yeşile yönelik olarak şehri güzelleştirmeye yönelik olarak meyve fidanları dikeceğiz belirlediğimiz yerlere. Geçmiş kültürü biraz daha hatırlatmak için nostalji sineması koyduk. Yozgat’ta eskiden hanımlar matinesi olurdu. Çarşamba gününe hanımlar matinesi sinema koyduk. Eğer ilgi görürse bunu yıl boyunca sürekli Çarşamba hanımlar matinesi olarak Büyük Sinema’da devam ettirmek istiyoruz.”



SÜNNET OLACAKLAR



Arslan, 65 çocuğun sünnet programı çerçevesinde sünnet ettirildikten sonra her türlü ihtiyaçlarının karşılanarak sünnet düğünlerinin yapılacağını bildirdi.



CANLI YAYINDAYIZ



TRT’de Avaz’da canlı olarak yayınlanacak Cumartesi akşamki etkinlikte yerel sanatçıların da sahne alacağını kaydeden Arslan, şunları söyledi:

“Farklı olarak canlı yayınımız var. 5 Ağustos akşamında konser programı TRT Avaz kanalından da canlı yayınlanacak. Dolayısıyla da Yozgat’tan bütün dünyaya canlı ulaşacağız. TRT Avaz programında TRT sanatçılarının yanı sıra yerel sanatçılar ve halk oyunları ekibi de yer alacak. Yozgat halk oyunları ekibi de o program ekibi içerisinde çıkacak. Aslında Yozgat’ı ciddi manada Türkiye ve dünya Türklüğü gündemine de çıkarmış olacağız.



Yerel unsurları daha fazla kullandık. Kent Orkestramız var, halk oyunları ekibimiz var, Sürmeli Topluluğunun konseri var. Bu manada yerel unsurlar yoğun olarak kullanılmış oldu.

Şenlik kapsamında Yozgat Belediyesi’nin kardeş şehri var Kırgızistan’ın Oş Şehri. Belediye yöneticilerini davet ettik, onlar da bizim misafirimiz olacaklar. Onlar iki yıldır bizi davet ediyorlardı. Şimdi oradan da biz kardeşlerimizi davet ettik, üç kişiyi şenlik boyunca burada ağırlayacaklar. Yoğun bir program bizi bekliyor. Yediden yetmişe herkese hitap eden bir şenlik programı olacak.”

