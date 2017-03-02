Şehirlerarası tanıtım!

Kısa sürede büyük ilgi gören ‘Cehrilik hediyelik eşya’ standı şehirler arası tanıtım kapısı oldu. Yozgat Belediyesi Başkanı Dr. Kazım Arslan’ın ‘Yaşanabilir bir kent’ oluşturma hayali ile başlattığı projelerin en önemli ayağını oluşturan kentin tanıtım çalışmaları geniş yelpazede yankı uyandırmaya devam ediyor. İlk olarak Sarıhacılı Mahallesi’ndeki Yozgat Evi’nde ardından da Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yöresel ürünlerden oluşan tanıtım stantları vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.



YOLU YOZGAT’TAN GEÇENLER



Sadece Yozgatlıların değil yolu Yozgat’tan geçen farklı şehirlere gitmekte olan vatandaşların da ilgi gösterdiği ürünlerden oluşan stantlar, şehrin bir anlamda tanıtım kapısı oldu. Uluslar arası E-88 Karayolu üzerinde bulunan şehirlerarası otobüs terminalindeki ‘Cehrilik hediyelik eşya’ standı ile Yozgat Evi’ndeki yöresel ürünler Yozgat’a özgü hediye temin etmek isteyenlere bir birinden zengin alternatifler sunuyor.



CEHRİLİK HEDİYELİK EŞYA



Son yapılan düzenleme ile modern ve kullanışlı bir fiziki kapasiteye kavuşturulan, kurumsal bir felsefede hizmet veren şehirlerarası otobüs terminalinde açılan ‘Cehrilik hediyelik eşya’ standında Yozgat’a özgü bir birinden değerli ürünler satışa sunuluyor. Kısa bir süre önce tanıtılarak satışı yapılan ‘Yozgat kolonyası’, ‘Gelin kayası gül suyu’, Aydıncık İlçesi’nin ametist taşından yapılan takılar, saat kulesi, desti maketleri, Sorgun Halk Eğitim Merkezi’nde üretilen çini ve bakır işlemeli ürünler, kavurga, gül lokumu, Yozgatspor forma ve şapkaları gibi pek çok ürün kısa sürede insanların ilgi odağı oldu. Stant görevlisi Cafer Cankurtaran, hem seyahat eden vatandaşların hem de hediyelik eşya satışı yapıldığını duyan vatandaşların yoğun ilgisi ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Oluşan ilgiden memnun olduklarını söyleyen Cankurtaran; “Yozgat’tan giderken bir hediye götürmek, sevdiklerini mutlu etmek isteyenler bir birinden zengin ürün yelpazesi bulunan standımıza uğramadan yolculuk etmiyor. Yozgat’ımızın tanıtımı adına burada insanlara güler yüzle yaklaşmaya, onlara hediyelik eşyalarla birlikte Yozgat’ımızı tanıtmaya çalışıyoruz. İnsanların ilgisi bizleri de mutlu ediyor” dedi.