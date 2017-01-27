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Şehirde kültür var!

27 Ocak 2017 Cuma 06:12
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Yozgat Belediyesi tarafından restore edilen konaklarda şehrin kültürel ve sanatsal yüzü yeniden ortaya çıkarılıyor.

Şehirde kültür var!
Geçmişte kalan kültürel ve sanatsal birikimini günümüze taşıyamayan Yozgat’ta, belediye tertiplediği faaliyet ve etkinliklerle Yozgat’ın nostaljide kalmış entelektüel yüzünü yeniden ortaya çıkarmaya çalışıyor.
Bu kapsamda Yozgat Belediyesi önceki yılda başlatmış olduğu ‘Konak Sohbetleri’ etkinliklerine bu yılda start verdi.
Yozgat Belediyesi tarafından inşa edilen Hüzni Baba Tarih Edebiyat ve Musiki Konağı, ismine uygun bir şekilde bu senede her Çarşamba günü konak sohbetlerine ev sahipliği yapacak.
Hüzni Baba Tarih Edebiyat ve Musiki Konağı’nın ilk sohbeti önceki akşam gerçekleşti.
Yozgat Belediyesi’nin davetlisi olarak Yozgat’a gelen M. Kamil Berse, eski milletvekili Hüseyin Kansu, Yavuz Subaşı, Abdullah Arar, İsmail Yılmaz, Celal Sevcan tarihi konakta sohbetleriyle akşama tat kattılar.
Hüzni Baba Tarih Edebiyat ve Musiki Konağı’ndaki sohbet programına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcıları Talip Karslıoğlu, Ahmet Akgün, Memur-Sen Konfederasyonu Yozgat İl Temsilcisi Kenan Şerefli ve vatandaşlar katıldı.
Belediye Başkanı Kazım Arslan, her Çarşamba akşamı yapılacak olan bu sohbetlerin, Yozgat'ın kültür hayatına çok önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Buradaki sohbetler konferansçının gelip de konferans verip gideceği tarzda sohbetler olmayacak. Gelen herkesin katıldığı, karşılıklı tartıştığı sohbetler olacak. Ve bunun üzerinden Yozgat'ta entelektüel bir kültür oluşturmak istiyoruz. Tarih konusunda, şiir konusunda, musiki konusunda söyleyecek sözü olan insanlar gelip orada konuşacaklar. Ve Yozgat'ın sosyal hayatına önemli bir katkı sağlamış olacağız” dedi.

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