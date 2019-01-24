Şehir, gün yüzüne çıkacak

ORAN Kalkınma Ajansı tarafından, yürütülecek çalışmalar için yapılacak harcamalar için mali destek verilmesi uygun bulundu. 2008 yılında yaptırılan araştırmada MTA tarafından 270 metre uzunluğunda koridorlardan oluşan 17 odalı yeraltı şehrinin tespiti yapıldı. Bölgenin tescillenmesinden sonra yapılan kamulaştırmalarla birlikte geçen yıl yapılan çalışmalarda yeraltı şehrinin koridorları ve 8 odası temizlendi. Milattan sonra 300'lü yıllarda yapılan bir yerleşim yeri olduğu belirtilen yeraltı şehrinin gün yüzüne çıkartılması amacıyla Boğazlıyan Kaymakamlığı tarafından ‘Özler Yeraltı Şehri Uygulama’ projesi hazırlanarak, mali destek için Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na başvuruda bulunuldu. ORAN Tarafından yapılan değerlendirmede projenin desteklenmesi uygun görüldü. Önümüzdeki süreç içerisinde hazırlanan protokol imzalanarak, proje uygulamaya konulacak.