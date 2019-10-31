Sayar, İstanbul’da anılacak

Türk edebiyatının önemli romancısı Abbas Sayar için Yeni Dünya Vakfı tarafından ‘Bâbıâli Enderun Sohbetleri’ kapsamında rahmet ve saygıyla yâd etmek üzere program hazırlandı. Yazarın oğlu Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar, babasıyla ilgili hatıralarını dinleyicilerle paylaşacak. Edebiyatçı Ercan Köksal da, Abbas Sayar’ın hikâyeciliği ve romancılığı üzerinde duracak. Mehmet Nuri Yardım ise, Abbas Sayar’ın az bilinen şairliğine temas edecek. Anma programı, vakfın Cağaloğlu’ndaki merkezinde bugün saat 18.00’de başlayacak. Yılkı Atı romanıyla tanınan Abbas Sayar’ın bütün eserleri, Ötüken Neşriyat tarafından edebiyat dünyamıza kazandırılmış bulunuyor.