Sarıkaya’dan yeni albüm

Ben yoruldum hayat albümü ile gönülden gönüle dilden dile dolaşan, youtubede 194 milyon 144 bin 701 izlenme ile rekora koşan sanatçı Sarıkaya, ‘yeni yılda yeni albüm’ sloganı ile çalışmalarının son aşamasına geldi.

Çok güzel bir albüm hazırladıklarını belirten Sarıkaya, sevenleri ile yakın zamanda paylaşmanın heyecanı içinde çalışmalarına son sürat devam ettiklerini kaydetti.

Kendisine ait çok güzel eserler hazırladığının müjdesini veren Sarıkaya, ‘çok çalıştık çok emek verdik, güzel albüm oldu’ dedi.