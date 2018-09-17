SARIKAYA’DA BULUŞTULAR

Sarıkaya Sarızeybek Kültür Merkezi'nde özel gösterimi yapılan film, 21 Eylül'de vizyona girecek. Ahmet Yenilmez, Aysun Güven, Sinan Bengier, İzzet Çivril, İskender Bağcılar, Tolga Öz, Gül Gülsün Yıldız, Esra Sönmezer, Hülya Diken, Kaan Keskin, Şükran Çağman, Ercüment Fidan ve Kaan Oruçoğlu'nun rol aldığı film, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Filmin galasına Ahmet Yenilmez, Aysun Güven, Esra Sönmez dışındaki diğer sanatçılar katıldı. Filmin yönetmeni Ural, yıllardır Anadolu'da çalıştığını, Yozgat'ta böyle bir mekanda gala yapmaktan çok onur ve gurur duyduğunu belirterek, "2 bin yıllık bir tarihi hamamın önünde ilk film galasını yapmak, burada ilk filmi göstermek bize nasip oldu" dedi.

Filmi izledikten sonra izleyicilerle görüştüklerini anlatan Ural, "Çok memnun oldular. Çok duygulandıklarını, çok ağladıklarını söylediler. Film ayın 21'inde vizyona girecek. Bizim bir şey söylememize gerek yok, bundan sonra izleyicilerimiz söyleyecek" ifadelerini kullandı.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de, filmin galasının Sarıkaya'da yapılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, filmin yapımcısına, yönetmen ve sanatçılara teşekkür etti. Oyunculardan Hülya Diken de filmi Sakarya'da çektiklerini, güzel ve yorucu sahnelerin olduğunu belirtti. Sinan Bengier ise, filmi sevdiğini belirterek, "Ben sevdim, seyirci de sevdi herhalde" diye konuştu.

Gül Gülsüm Yılmaz da konunun güzel olduğunu dile getirerek, "Göç dünyanın sorunu aslında. Bizim yıllardır var olan bir sorunumuz Balkan göçü de acılı bir göç. Filmi çekerken de çok etkilendik, duygulu anlar yaşadık" ifadelerini kullandı.

HENDEK’TE ÇEKİLDİ

Sakarya'nın Hendek ve Pamukova ilçelerinde çekimleri yapılan ‘Göç Yolu-Elveda Balkanlar’ sinema filmi, Balkanlar'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan hasta, yaşlı, yaralı, kadın ve çocukların dağlarda verdiği ölüm kalım mücadelesini anlatıyor. Filmin yönetmeni Turgut Ural, ‘’Bu filmin konusunun geçtiği yıllarda ülkemiz zayıflatılmış ve savunmasızdı. Zaten bu filmde bahsedilen konuda dost gibi görünen fırsatçıların, fırsat bulunca neler yapacakları anlatılıyor. Filmde herkesten bir şey var. Özellikle Balkanlar'da yaşananları konu alsak da bugün Orta Doğu'da o dönem yaşananlara çok yakın olaylar cereyan ediyor. Keşke bu olaylar yaşanmasaydı bizler de böyle hikayeleri filmlere konu etmeseydik. Savaşın kazananı silah tüccarları, kaybedenleri ise çocuklar. Savaşlar bitse bile o çocuklarda kapanmayan derin yaralar kaldı. Ortalama insan ömrü 60 sene. Maalesef biz insanlar 60 senelik hayatımıza güle oynaya mutlu mesut yaşamayı sığdıramıyoruz ama dünya malı için bütün kötülükleri sığdırıyoruz" diye konuştu.

Ural, filme özellikle Balkan göçmenleri ve Balkan derneklerinin yoğun ilgi göstereceğinin sosyal medyada yer alan paylaşım ve yorumlardan anlaşıldığını dile getirdi. Ural, ‘’Yapımcılığını Siyap Film, dağıtımı ise Derin Film tarafından üstlenilen filmin tüm Türkiye'deki salonlarda ilgi göreceği tahmin ediliyor. Film, 21 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak. Tüm sinemaseverleri filme bekliyoruz. Bu film, Balkanlar'da yaşanan göç gerçeğinin bu zamana kadar işlendiği en detaylı filmdir" ifadelerini kullandı.

