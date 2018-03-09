Sarıkaya, yeni albümünü tanıttı

Sarıkaya’nın Antalya’daki tanıtım etkinliğine hitmagazin.net sitesi ve Milliyet Gazetesi Akdeniz Eki’nde geniş yer verildi. Geçtiğimiz hafta piyasaya çıkan ve tüm müzik marketlerde satışa sunulan ‘Dur Diyemem’ isimli ikinci albümü ile de başarısını perçinleştiren Mümin Sarıkaya, Antalya Atatürk Parkı Keyfi Alem isimli mekanda konser verdi. Hınca hınç dolu mekanda sevenleri ile bir araya gelen Sarıkaya, eski ve yeni şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan başarılı sanatçının yeni albümünden söylediği şarkılar büyük beğeni topladı. Konserden bir gün önce Antalya’ya giden Sarıkaya, tüm dostlarını tek tek dolaşarak vefa örneği gösterdi. Konser öncesi Antalya sahnelerinin sevilen sanatçısı Can Afacan’ın sahne aldığı Konyaaltı Erik Dalı meyhanesinde dostları ile bir araya gelen Sarıkaya, burada da sahneye çıkarak sevilen şarkılarını söyledi.