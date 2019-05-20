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Sarıkaya'nın tanıtımını klip ile yapacaklar

SARIKAYA ilçesinde müzik gönüllüleri, hazırladıkları "Mikrofan Sende" projesiyle "Kerkük Zindanı" türküsünü söyleyerek tanıtım klibi çekti.

Sarıkaya'nın tanıtımını klip ile yapacaklar

SARIKAYA ilçesinde müzik gönüllüleri, hazırladıkları "Mikrofan Sende" projesiyle "Kerkük Zindanı" türküsünü söyleyerek tanıtım klibi çekti.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Sarıkaya'nın tanıtımını klip ile yapacaklar

Çeşitli meslek gruplarından kişiler ve öğrencilerin oluşturduğu müzik gönüllüleri, Roma hamamı başta olmak üzere ilçenin tarihi ve turistik mekanlarının önünde Kerkük'ün Zindanı türküsünü söyledi.  Klipte yer alan Emrah Açıkgöz, Sarıkaya'yı profesyonel bir çalışma hazırlayarak tanıtmak ve özellikle gurbetçilerin memleket hasretini bir nebzede olsa dindirmek için bir çalışma başlattıklarını söyledi.  Açıkgöz, ilçeyi müzik eşliğinde tanıtmak için müzik gönüllüleriyle harekete geçtiklerini anlatarak, "Klipte yer alan arkadaşlarımız gece gündüz demeden klibi tamamladı. Bundan sonra da ilimizin tanıtımını planlıyoruz" dedi. Müzik Öğretmeni Kadir Çabuk da "İlçemizin güzelliklerini müzikle tanıtmak çok güzel. İnşallah bu çalışmalar devam eder" ifadelerini kullandı. 

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