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Sarıkaya aday gösterildi

YOZGAT’ın yetiştirdiği, son yıllarda öne çıkan besteleriyle ünlenen Mümin Sarıkaya, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Pantene Altın Kelebek yarışmasına aday gösterildi.

Sarıkaya aday gösterildi

YOZGAT’ın yetiştirdiği, son yıllarda öne çıkan besteleriyle ünlenen Mümin Sarıkaya, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Pantene Altın Kelebek yarışmasına aday gösterildi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:18
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Sarıkaya aday gösterildi

Hemşerimiz Mümin Sarıkaya ‘En iyi Halk Müziği Erkek’ kategorisinde, ‘Aydoğan Topal, Deniz Türkan, Gökhan Birben, Hakan Yılmaz-Kadir San Tarhan, Kubat, Mahmut Tuncer, Resul Dindar, Volkan Konak, Yavuz Bingöl’ gibi sanatçılarla yarışacak. Türkiye'nin en prestijli ödül töreni Pantene Altın Kelebek Ödülleri, bu yıl 9 Aralık'ta düzenlenecek. 38 kategori olan törende, hak yenmemesi için neredeyse tüm eser sahipleri aday gösterildi, ilk tur oylama sonunda Mümin Sarakıya, 10 aday arasında yer aldı.

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