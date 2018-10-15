Sarıkaya aday gösterildi

Hemşerimiz Mümin Sarıkaya ‘En iyi Halk Müziği Erkek’ kategorisinde, ‘Aydoğan Topal, Deniz Türkan, Gökhan Birben, Hakan Yılmaz-Kadir San Tarhan, Kubat, Mahmut Tuncer, Resul Dindar, Volkan Konak, Yavuz Bingöl’ gibi sanatçılarla yarışacak. Türkiye'nin en prestijli ödül töreni Pantene Altın Kelebek Ödülleri, bu yıl 9 Aralık'ta düzenlenecek. 38 kategori olan törende, hak yenmemesi için neredeyse tüm eser sahipleri aday gösterildi, ilk tur oylama sonunda Mümin Sarakıya, 10 aday arasında yer aldı.