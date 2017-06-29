Sargın'dan davet!

Organizesini Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği’ nin yaptığı Sürmeli Şiir Şölenleri 2006 yılından beri devam ediyor ve Yozgat’ın tanıtımına yardımcı olması amaçlanıyor. Konuk şairler 2 gece ve 3 gündüz şehrimizde kalacak, şiir şöleninin yanı sıra Yozgat’ın tarihi ve turistik yerlerini de gezerek araştırma ve incelemeler de bulunacaklar.

30 Haziran Cuma günü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde toplanacak olan şair ve yazarlar burada ilk buluşmayı gerçekleştirecekler. Akşam Türkiye’nin ilk Milli Parkı olan Yozgat Çamlığında inceleme ve araştırmalarda bulunacaklar. 1 Temmuz Cumartesi günü şehir turuna çıkacaklar: Çapanoğlu Camii, Şehir Müzesi, Hayri İnal Konağı ve Başçavuşoğlu Camini gezecekler. Aynı gün akşamı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda Sürmeli Şiir Şölenine katılacaklar. Şölen Saati: 17.00.

2 Temmuz Pazar Günü Nohutlu Tepesinden Yozgat’ı seyredip Spor Vadisinde gezintiye katılacak olan konuk şair ve yazarlar Pazar günü ilimizden ayrılarak memleketlerine dönecekler. Şölenle ilgili düzenleme komitesi adına basına açıklama da bulunan Gazeteci- Yazar; Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın şu açıklamayı yaptı:

”Yozgat’ın tanıtımına katkı sağlaması amacıyla düzenlediğimiz Sürmeli Şiir Şöleni etkinliklerine bu yıl da devam ediyoruz. 2006 yılından beri yüzlerce şair ve yazarı Yozgat’ta misafir ettik. Şehrimizle ilgili güzel düşüncelerini” Yozgat Sevdası’nda topladık. İnanıyoruz ki; Yozgat’la ilgili olumsuz düşünceleri bu arkadaşlarımız bertaraf edecekler ve birer: Yozgat Fahri Kültür Elçileri olarak memleketlerine dönecekler. İşte bunun için biz, şiir şölenlerini önemsiyoruz ve devam ettiriyoruz. Yozgatlı hemşerilerimizden isteğimiz şudur: Bizi yalnız bırakmasınlar, Salona gelip katılsınlar ve misafir konuklarla tanışıp kaynaşsınlar. Buyurun gelin onları alkışlarınızla onura edin. Tüm Yozgatlı hemşerilerimizi Sürmeli Şiir Şölenine davet ediyoruz.”

