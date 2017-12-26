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Sanatını sürdürüyor

YOZGAT'ta kollarını kullanamadığı için ağzıyla tuttuğu fırça ile binin üzerinde yağlı boya tablo yapan bedensel engelli Narin Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'in ardından 15 Temmuz Şehidi Ömer Halis Demir'in de tablosunu çizdi. Engellerin azimle aşılabileceğini gösteren 53 yaşındaki Narin Işık, resmettiği 15 Temmuz Şehidi Ömer Halis Demir’in tablosunu ailesine bizzat kendisi vermek istediğini söyledi.

Sanatını sürdürüyor

YOZGAT'ta kollarını kullanamadığı için ağzıyla tuttuğu fırça ile binin üzerinde yağlı boya tablo yapan bedensel engelli Narin Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'in ardından 15 Temmuz Şehidi Ömer Halis Demir'in de tablosunu çizdi. Engellerin azimle aşılabileceğini gösteren 53 yaşındaki Narin Işık, resmettiği 15 Temmuz Şehidi Ömer Halis Demir’in tablosunu ailesine bizzat kendisi vermek istediğini söyledi.

26 Aralık 2017 Salı 07:00
732 Okunma
Sanatını sürdürüyor

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Narin Işık, 3 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığını söyleyerek 44 yaşına geldiğinde ise ellerini ve kollarını da kullanamaz hale geldiğini o günden beri de çok sevdiği resim sanatına ağzıyla devam ettiğini dile getirdi.
Engelliye engel tanınmadıkça engel olamadığını belirten ve sağlıklı insanların kendisini örnek almasını isteyen Narin Işık, "Biz engellenmedikçe bize engel yoktur. Kalpte cesaret beyinde güç ve azim varsa benim gibi nice engelli arkadaşlarımız neden bu işi başarmasın ve neden üretim yapmasın. Ağızla resim yapmak zor. Ancak resmi severek yaptığım için bana zor gelmiyor. Benim yanımda yardımcım olsun yeter. Ben 24 saat resim yaparım. Yaptığım tablolarda içimden gelen duygularımı resmediyorum. Bu zamana kadar binin üzerinde resim yapıp hediye ettim" dedi.

Son Güncelleme: 26.12.2017 09:39
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