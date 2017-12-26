Sanatını sürdürüyor

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Narin Işık, 3 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığını söyleyerek 44 yaşına geldiğinde ise ellerini ve kollarını da kullanamaz hale geldiğini o günden beri de çok sevdiği resim sanatına ağzıyla devam ettiğini dile getirdi.

Engelliye engel tanınmadıkça engel olamadığını belirten ve sağlıklı insanların kendisini örnek almasını isteyen Narin Işık, "Biz engellenmedikçe bize engel yoktur. Kalpte cesaret beyinde güç ve azim varsa benim gibi nice engelli arkadaşlarımız neden bu işi başarmasın ve neden üretim yapmasın. Ağızla resim yapmak zor. Ancak resmi severek yaptığım için bana zor gelmiyor. Benim yanımda yardımcım olsun yeter. Ben 24 saat resim yaparım. Yaptığım tablolarda içimden gelen duygularımı resmediyorum. Bu zamana kadar binin üzerinde resim yapıp hediye ettim" dedi.