Sanatını sundu

İl Kültür Müdürlüğü’nde gerçekleşen serginin açılışını Vali Yardımcısı Salih Altun, Belediye Başkanı Talip Karslıoğlu ile birlikte gerçekleştirdi. Resim Öğretmeni Emre Tetik üçüncü kişisel resim sergisini açtığını söyledi. Emre Tetik yaklaşık 3 yılda meydana getirdiği 36 eserini sergide, sanatseverlerle buluşturduğunu ifade etti.
Emre Tetik, Yozgat’ta sanata gönül veren tüm vatandaşları resim sergisine davet ettiğini de belirtti.
Haber: Mustafa TEKER
İl Kültür Müdürlüğü’nde gerçekleşen serginin açılışını Vali Yardımcısı Salih Altun, Belediye Başkanı Talip Karslıoğlu ile birlikte gerçekleştirdi. Resim Öğretmeni Emre Tetik üçüncü kişisel resim sergisini açtığını söyledi. Emre Tetik yaklaşık 3 yılda meydana getirdiği 36 eserini sergide, sanatseverlerle buluşturduğunu ifade etti.
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