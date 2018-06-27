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Sanatı seviyoruz

YURT genelinde sinema salonu sayısı 2017 yılında, 2016 yılına göre yüzde 8,4 artarak 2 bin 692 oldu.

Sanatı seviyoruz

YURT genelinde sinema salonu sayısı 2017 yılında, 2016 yılına göre yüzde 8,4 artarak 2 bin 692 oldu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Sanatı seviyoruz

 Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı yüzde 7 artarak 328 bin 845 seyirci kapasitesine ulaştı. Yozgat’ta da aynı dönem içerisinde salon sayısı 12’ye çıktı, tiyatro salonu bulunmamasına karşın iki çok amaçlı salonda sahnelenen oyunlar ilgi gördü.  Sinema seyirci sayısı 2017 yılında, 2016 yılına göre yüzde 23,9 artarak 68 milyon 482 bin 526 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 31,5 artarak 37 milyon 904 bin 91 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 15,7 artarak 30 milyon 578 bin 435 kişiye ulaştı. Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2016-2017 sezonunda, 2015-2016 sezonuna göre tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri sayısı yüzde 3,4 artarken, oynanan çocuk eseri sayısı yüzde 29,5 arttı. Bu dönemde tiyatro salonlarında yapılan yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 5 artarken, çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 37,1 artarak 15 bin 60 oldu. Aynı dönemde yetişkin eseri seyirci sayısı yüzde 7,9 artarken çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 29 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Yozgat’ta, 12 sinema salonunda bin 250 koltuk bulunuyor. Gösterilen 25 sinema filminden 143’ü yerli, 107 ise yabancı. 108 bin 578 seyirciden 72 bin 709’u yabancı, 35 bin 869’u da yerli film izlemeyi tercih etti. Yozgat’ta tiyatro salonu bulunmamasına karşın, bin 5 koltuklu çok amaçlı iki salonda 6 eser tam 132 kez sahnelendi. Bu oyunları toplamda 105 bin 770 kişi takip etti. Yozgat il genelinde bulunan salonlarda 13 erkek, 4 bayan olmak üzere toplam 17 kişinin görev yaptığı vurgulandı. 
 

Son Güncelleme: 26.06.2018 18:56
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