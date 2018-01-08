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Sanatçılar unutulmadı

YOZGAT Yazarlar Şairler ve Edebiyatçılar Derneği, düzenlediği etkinlik ile geçmişten günümüze edebiyat sanat adına değerli eserler bırakıp, aramızdan ayrılan sanatçıları anma programı düzenledi.

Sanatçılar unutulmadı

YOZGAT Yazarlar Şairler ve Edebiyatçılar Derneği, düzenlediği etkinlik ile geçmişten günümüze edebiyat sanat adına değerli eserler bırakıp, aramızdan ayrılan sanatçıları anma programı düzenledi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Sanatçılar unutulmadı

Tarihi Hayri İnal Konağı’nda gerçekleştirilen etkinlikte Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yozgat Belediye Başkanımız Kazım Arslan da hazır bulundu. Çeşitli kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı anma etkinliğinde, sohbetler edildi, Yozgat tarihi, sanatı, edebiyatı üzerine konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, sazlar çalındı, arabaşı ikramında bulunuldu. Dernek Başkanı Salim Gülbahçe, 12 yıldır edebiyat, kültür, sanatın her dalında hizmet verip, geleneklerin, göreneklerin yaşatılıp, gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Gülbahçe, ‘Geçmişimizi unutmamak, nesiller boyu elden ele sürmesini sağlamak için geleceğimize ışık tutan bu değerleri her yıl yad ederek, anma programını geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz’ dedi.

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