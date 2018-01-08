Sanatçılar unutulmadı

Tarihi Hayri İnal Konağı’nda gerçekleştirilen etkinlikte Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yozgat Belediye Başkanımız Kazım Arslan da hazır bulundu. Çeşitli kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı anma etkinliğinde, sohbetler edildi, Yozgat tarihi, sanatı, edebiyatı üzerine konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, sazlar çalındı, arabaşı ikramında bulunuldu. Dernek Başkanı Salim Gülbahçe, 12 yıldır edebiyat, kültür, sanatın her dalında hizmet verip, geleneklerin, göreneklerin yaşatılıp, gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Gülbahçe, ‘Geçmişimizi unutmamak, nesiller boyu elden ele sürmesini sağlamak için geleceğimize ışık tutan bu değerleri her yıl yad ederek, anma programını geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz’ dedi.