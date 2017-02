Sanatçı polisler!

POMEM’de öğrenciler tarafından yapılan sanatsal resimler düzenlenen sergi töreniyle protokol mensuplarının beğenisine sunuldu. Okulun sanatsal çalışmaları herkesten tam not alırken, okunan kahramanlık türküleri ve marşlarda genç polis adaylarının milli ve manevi duygularını zirveye çıkardı.

Programa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Garnizon Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, daire müdürleri, STK temsilcileri ve polis okulu öğrencileri katıldı.

Program öncesi Atatürk ve şehitler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. POMEM öğrencilerinin gür bir ses okuduğu İstiklal Marşı, salonun her köşesinde gür bir sesle çınladı.





“GURURLUYUZ!”

Programın açılış konuşmasını yapan Yozgat POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu, önceki dönemlerde olduğu gibi 18’inci dönemde de Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına bağlı ve ülkesinin bölünmez bütünlüğüne inanan öğrenciler yetiştirdiklerini söyledi.

Şaban Kütükoğlu, “Gözünü kırpmadan ülkesi için, bayrağı için canını verecek, Türk Polisi olacak 700 erkek, 400 bayan olmak üzere bin 100 evladımızı bir ay içerisinde kazasız belasız mezun edip, ülkesine ve milletine hizmet edecek olmanın gururu ile evlatlarımızı görevleri başına göndereceğiz” diye konuştu.

Türk Devleti ve Türk Milleti’ni yıkmak ve parçalamak isteyen hainler karşısında duvar öreceklerini vurgulayan Kütükoğlu, bu düşüncede olan hiçbir haine Türk Polisi olarak fırsat vermediklerini ve bundan sonrada vermeyeceklerini ifade etti.

Şaban Kütükoğlu, “Bizler Türk Polisi olarak 15 Temmuz’da olduğu gibi, her daim vatan uğruna, bayrak uğruna ülkemizi ve milletimizi savunduk, savunmaya devam edeceğiz. Dün korkmadık, bugünde korkmuyoruz” dedi.

Okul müdürü Kütükoğlu, öğrencilerin iki buçuk ay gibi kısa bir sürede gurur duyulacak türden 37 adet sanat eseri hazırladığını ve bir konser tertiplediğini de bildirerek, tüm öğrencilerini tebrik etti.





MARŞ ETKİLEDİ

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’da programın başında okunan İstiklal Marşı’ndan fazlasıyla etkilendiğini belirtti. Öğrencileri gür bir ses ve ahenkle okudukları İstiklal Marşı’ndan dolayı takdir ve tebrik eden Vali Yurtnaç, devlet kademesinde görev alan her bireyin yaptığı işe bir taraftan da estetik katması gerektiğini hatırlattı. Vali Yurtnaç, “İstiklal Marşı işte böyle okunur. Sizin okuduğunuz gibi okunur. Bizim ezanımız ve İstiklal marşımız estetikle, ahenkle haykırılır. Hepinizi tebrik ediyorum” dedi.





Vali Yurtnaç, polisin millet adına görev aldığını hatırlatarak “Vazifeye başladığınızda milletten ve kanundan aldığınız güçleri millet ve devlet karşıtlarına karşı sonuna kadar kullanacaksınız. Bu sizin vazifenizdir. Üzerinize bir vazife düştüğünde sağa sola bakmak yerine kanunlardan aldığınız güç ve yetki çerçevesinde gerekli adımı atmak zorundasınız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sanatsal ve kültürel çalışmalar gerçekleştiren yetenekli öğrencilere Vali Kemal Yurtnaç ve protokol mensupları tarafından takdirname ve plaket verildi.





16 BAYRAKLI SERGİ

Öğrenciler tarafından yapılan sanatsal resimlerin yer aldığı sergide yer alan resimler protokol mensuplarının tamamından tam not aldı. Özellikle Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu POMEM öğrencilerinin harika tabloları usta sanat eserleri olarak göz kamaştırdı. Sergide her bir tablonun arkasında yer alan 16 Türk devletlerinin bayrakları da gözlerden kaçmadı. Öğrencilerin çizmiş olduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Vali Kemal Yurtnaç’ın kara kalem tabloları da protokol mensuplarında tam not aldı.