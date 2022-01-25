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Sanat Tiyatrosu Kayseri’de

Yozgat Sanat Tiyatrosu tarafından hazırlanan Şifalı Suyun Komik Hikayesi ‘Basilica Tası Gümüşten’ adlı tiyatro oyunu Kayseri’de seyircileri ile buluşarak, yoğun ilgi gördü.

25 Ocak 2022 Salı 00:04
Sanat Tiyatrosu Kayseri’de

Yozgat Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burak Öngel tarafından Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Roma Hamamı’nın tanıtımına katkıda bulunmak için yazılan ve yönetilen Şifalı Suyun Komik Hikayesi Basilica Tası Gümüşten adlı tiyatro oyunu Sarıkaya Belediye Başkanlığı ve Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ile Kayseri Kültür Merkezi 1. Alaaddin Keykubat Salonu’nda sahne aldı. Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün daveti üzerine, Sarıkaya Belediyesi’nin organizasyonu ve katkılarıyla Kayseri’de sahne alan tiyatro oyununa özellikle Yozgatlı dernekler ve federasyonlar katıldı. Kayserililerin de yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyunu izleyenlere komik anlar yaşatarak, memnun bıraktı. Kayserililerin, Yozgat Sanat Tiyatrosu’nu Kayseri’ye yine beklediklerini ve yeni oyunlarını da Kayseri’de görmek istediklerini ifade ettiklerini söyleyen Yozgat Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burak Öngel’e Kayseri Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. •Sümeyye İlhan•

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