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Sanat Tiyatrosu alkışlandı

YOZGAT Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘ortaya Karışık’ adlı komedi tiyatro oyunu her gittiği yerde büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Sanat Tiyatrosu alkışlandı

YOZGAT Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘ortaya Karışık’ adlı komedi tiyatro oyunu her gittiği yerde büyük ilgi görmeye devam ediyor.

04 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Sanat Tiyatrosu alkışlandı

Yozgat Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Sanat Tiyatrosu ekibi, Çekerek ilçesinde oyununu sahneledi. Ortaya Karışık adlı komedi oyununa Çekerek ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Tiyatro ekibinin göstermiş olduğu performans izleyenlerin takdirini toplayıp, alkışlandı. Gösteri bitiminde Kaymakam Evren Çakır, Yozgat Sanat Tiyatrosu ekibine teşekkür etti.

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