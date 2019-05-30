SALONSUZ ŞEHRiN TiYATRO AŞKI

YOZGAT konusunda yetersiz olmasına karşın, Türkiye'nin nüfus oranına göre en fazla tiyatro izleyen illeri aasında ilk sıralarda yer alıyor. Yozgat'ın tiyatro seriveni 1980 öncesine kadar dayanıyor. Amatörce kurulan tiyatro toplulukları, özellikle 12 Eylül 1980 sonrasında profeslonel anlamda tiyatro yapmak üzere adımlar atmasına karşılık istediğine sonraki yıllarda ulaşabildi.

YOZGAT Belediyesi bünyesinde 1995 yılında kurulan 'Yozgat Belediyesi Deneme Tiyatrosu' sonraki yıllarda profesyonel olabilmenin de ilk adımı attı. 1998 yılında Yozgat'ta il profesyonel tiyatro topluluğu 'Yozgat sürmeli Tiyatrosu' ismiyle hayata geçirildi. Halen Yozgat'ta Tiyatro Sürmeli ve Yozgat sanat Tiyatrosu her yıl en az bir oyunu sahnelemeye devam ediyor.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine göre, nüfusuna göre en fazla tiyatro izleyen illerin arasında yer alan Yozgat’ta bu sevgi giderek artarken, toplulukların oyunlarını sahneleyebilecekleri bir salona olan ihtiyaç da kendisini göstermeye başladı. Verilere göre, Türkiye’de bin kişi başına düşen tiyatro seyircisi sayısının 87 olduğu belirtildi. Oransal olarak en çok tiyatro seyircisi olan ilin bin kişi başına düşen 253 tiyatro seyircisi sayısı ile Yozgat olduğu vurgulandı. Bin kişi başına düşen tiyatro seyircisi sayısı Ankara’da 187, Eskişehir’de 178, İstanbul’da 172, Çanakkale’de 168, Kocaeli’de 117, Malatya ve Adana’da 109, Antalya’da 105, Trabzon’da 102 olduğu açıklandı. Yozgatlı gençler, üniversite öğrencileri ile bazı topluluklar tarafından birçok kültürel etkinlik, sosyal programlar bir biri ardına hayata geçirilmiş, tiyatrolar kurulmuş bulunsa da Yozgat, ‘salonsuz şehir’ olarak anılmaya devam ediyor. Tiyatro oyunları, etkinlikler Kültür Turizm Müdürlüğü, Belediye Büyük Sinema Salonu, Bilal Şahin Kültür Merkezi, Bozok Üniversitesi tesislerindeki salonda sergileniyor. Ancak, bu salonların yeterli olmadığı, daha kapsamlı bir salonun Yozgat’ta hayata geçirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Yozgat tiyatro sanatı konusunda oldukça büyük yol aldı. Soner Tümgan ve arkadaşlarının çabaları ile Yozgat Belediyesi bünyesinde ilk tiyatro topluluğu 1995 yılında ‘Yozgat belediyesi Deneme Tiyatrosu’ kuruldu. Daha sonra 1998 yılında ilk profesyonel tiyatro topluluğu ‘Yozgat sanat Tiyatrosu’ olarak faaliyetlerine başlatıldı. Tiyatro Sürmeli, İşte Tiyatro, Tiyatro Kare, üniversite bünyesinde kurulan tiyatro toplulukları kuruldu, oyunlar sahnelendi. Halen Tiyatro Sürmeli, Sanat Tiyatrosu ve Bozok Üniversitesi bünyesindeki tiyatro toplulukları etkinliklerini sürdürüyor, her yıl en az bir oyunu sahneye koymaya devam ediyor. Yozgat Sanat Tiyatrosu Yönetmeni Burak Öngel, daha önceki yıllarda salonun ancak yüzde 60-70’lik kısmının dolmasına karşın, izleyici sayısının arttığını, artmaya da devam ettiğini söyledi. Öngel, Yozgat’ta yerleşik bir tiyatro kültürünün oluşmaya başladığının da altını çizerek, geçen sene 11 bin seyircinin üstünde bir seyirciye oynadıklarını ifade etti. Bu yıl kuruluşunun 20’inci yılını kutlayan Yozgat tiyatro Sürmeli Genel Sanat Yönetmeni Soner Tümgan da, kurulduğu günden bu yana tiyatroyu Yozgat halkına sevdirip, benimsetmek üzere yaptıkları çalışmaların semeresini görmeye başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tumgan, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Yozgat halkına bugüne kadar verdikleri maddi ve manevi destekten dolayı teşekkür etti. Tumgan, “Tiyatro Sürmeli ailesi olarak 20. kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz. Mutluyuz, gururluyuz. Yine özel ve güzel bir oyunla seyirci karşısına çıktık. Bundan sonraki yıllarda da çıkmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.

