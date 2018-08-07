Şairleri buluşturdu

Yozgatlı şairler Sürmeli Etkinlikleri kapsamında konaklarda bir araya gelerek birbirlerine şiir okudular. Belediye tarafından gerçekleştirilen Sürmeli etkinliklerinin bir kısmı kapalı mekanlarda, kalanı ise mahallelerde yapılan küçük etkinliklerle devam ediyor. Bu kapsamda önceki gün Yozgat Şairler Yazarlar ve Edebiyatçılar Derneği mensupları Kayyumzade Konağı’nda bir araya geldi. Halkın katılım göstermediği etkinliklerde şairler birbirlerine şiirlerini okudu, ozanlar ise türküler seslendirdi. Sürmeli etkinliğinin dünkü etabında ise Yozgat Şair ve Yazarlar Derneği ve Sorgun Şair Yazar ve Ozanlar Derneği üyeleri Hüzni Baba Konağı’nda buluşarak şiir ve türküler seslendirdi. Konakta gerçekleşen etkinliğe dernek mensubu şair, yazar ve ozanlar katıldı. Ayrıca mahalle etkinlikleri kapsamında Mutafoğlu Mahallesi TOKİ konutlarında ise, mahalle sakinlerine Ferhat Akyol tarafından konser verildi.