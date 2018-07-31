Şairlere vefa

Vefat eden Yozgatlı Şair ve ozanlar, düzenlenen etkinlik il anıldı. Sorgunlu şairler hayatını kaybeden sanatçı hemşerilerine Vefa Gecesi düzenledi. Başta Abbas Sayar olmak üzere; Sami Sarıkaya, Kamil Buhari, Niyazi Ersoy, Ruhi Bakır, Aşık Derdiyar, Gülten Akın, Hacı Ömer Ersoy, Nuri Çay, Sefil Döndü, Aşık İhsan Şaşar, Muhittin Kaynar, Talat Kaynar, Ziya Hızıroğlu, Aşık Dindari- Kasım Kazancıklıoğlu, Şakir Susuz, Ahmet Yetim, Mehmet Gedik, Yusuf Yıldırımer, Nuri Tavşancıoğlu ve birçok yazar ve şair şarkılar, türküler ve şiirler yad edildi. Emekli İmam İsmail Taştekin’in Kur’an tilaveti ile başlayan program, Sorgun Ozanlar Derneği Başkanı Murat Erciyas’ın teşekkür konuşması ile devam etti. Vefa Gecesine; Yozgat Şair ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın, Bozok Edebiyat, Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Songül Yurdagül Aksoy, Sarıkaya Şair ve Yazarlar Derneği Başkanı Kelami Akdemir, Sorgun Umut Engelliler Derneği Başkanı Süleyman Özdemir ve ilgili derneklerin yönetim kurulu üyeleri katıldı. Dernek başkanlarının konuşmaların ardından şair, âşık ve ozanlar sırayla sahne alıp eserlerini seslendirdiler. rof.Dr. Rauf Yücel, öğretim görevlileri, öğretmen ve Yozgatlı şairlerin yoğun ilgi gösterdiği Vefa Gecesinde: Yozgatlı Sanatçılar Turan Güler, Gülay Korkmaz sahne alıp türkülerini seslendirdi; Aşık ve Ozanlardan Şevket Susam, Aşık Kadir Çapanoğlu, Ozan Neşet İçöz, Aşık Rıza Kaygusuz, Rıza Doğangönül ve Erdoğan Bektaş ise sazlarıyla programa katkı sundular. Katılımcı konuklara yemek ve Yozgat’ın yöresel hediği ikram edildi.