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Şairlerden kanyon çıkarması

YOZGAT Yazarlar Şairler ve Edebiyatçılar Derneği, Hıdırellez etkinlikleri kapsamında Kazankaya Kanyonu ve Çekerek ilçesine çıkarma yaptı.

Şairlerden kanyon çıkarması

YOZGAT Yazarlar Şairler ve Edebiyatçılar Derneği, Hıdırellez etkinlikleri kapsamında Kazankaya Kanyonu ve Çekerek ilçesine çıkarma yaptı.

08 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Şairlerden kanyon çıkarması

YOYŞED Derneği üyeleriyle birlikte Yozgat’ın tarihi ve turistik merkezlerinden Kazankaya Kanyonu’nda Hıdırellez kutlaması yaptı. YOYŞED Başkanı Salim Gülbahçe ve dernek üyelerinin yanı sıra, etkinliğe vatandaşlar da katılım gösterdi. İlk olarak Aydıncık yaylalarını gezen ekip, daha sonra Kazankaya Kanyonu’nda da gezi ve gözlem gerçekleştirdi. Piknik organizasyonunun ardından ise Çekerek Süreyyabey Barajı ve Çekerek ilçesinde bulunan diğer turistik mekanlar gezildi.
YOYŞED Başkanı Salim Gülbahçe, halk kültürünü canlı tutmak amacıyla Hıdırellez etkinliğinde bir araya geldiklerini ve ayrıca Yozgat’ın tarihi ve turistik yerlerini üyelerine tanıtmak ve bu mekanları ön plana çıkarmak adına etkinlik yaptıklarını ifade etti. Dernek Başkanı Gülbahçe, “Yetkililerimiz bu tarihi ve turistik yapılara ulaşımı kolaylaştırıp, tanıtım materyallerini artırdığı sürece eminim ki daha çok vatandaşımız, yerli ve yabancı turistin yolu buralara düşecektir. Doğa ve tarih harikası yerlerimizin tanıtıma ufak da olsa katkı sunmak istedik. Katılımcılara teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 07.05.2018 19:03
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