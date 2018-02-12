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Şairlerden istişareli toplantı

YOZGAT Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın düzenlediği toplantıda yerel basın ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle istişarelerde bulundu.

Şairlerden istişareli toplantı

YOZGAT Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın düzenlediği toplantıda yerel basın ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle istişarelerde bulundu.

12 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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Şairlerden istişareli toplantı

Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği tarafından gerçekleşen arabaşılı toplantıya Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu, çeşitli dernek başkanları ve yerel basın mensupları katıldı.
Dernek Başkanı Sargın, Afrin’de devam eden harekata Yozgat’tan tam destek verdiklerini, harekata karşı çıkan bazı meslek birliklerinin gayrı milli tutumlarını da Yozgat’tan kınadıklarını ifade etti.
Ahmet Sargın, Yozgat’a kurulması istenilen Şehitler Müzesi ile ilgili de basın mensupları, protokol ve dernek başkanlarıyla istişarelerde bulundu.
Sargın, etkinliğin gerçekleşmesine maddi manevi katkı sunan BBP Genel Başkan Yardımcısı Şenliler’e de teşekkür etti.
BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler de, Yozgat’a kurulması planlanan Şehitler Müzesi’nin doğru ve yerinde bir proje olacağını, Türk Milleti’ni ayakta tutan duygu ve ruhun bugün Afrin’de yine ortaya çıktığını sözlerine ekleyerek, Afrin operasyonunda devlete tam destek verilmesi gerektiğini aktardı.

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